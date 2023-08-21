بسرعة لو عندك عداد غاز”.. أصحاب عدادات الغاز شركة بتروتريد للغاز الطبيعي سرعة التوجة مقر الشركة في هذة الحالات

تعتبر شركة “بتروتريد” من الشركات البترولية المرموقة في تقديم الخدمات البترولية حيث قامت بخطوة مهمة لتحسين عملية تزويد الغاز وذلك من خلال دعوة جميع أصحاب العدادات الغازية الكودية لزيارة فروع الشركة لتفعيل كروت شحن العدادات، تأتي هذه الخطوة ضمن حملة هادفة لتنشيط عمليات شحن العدادات بانتظام، بهدف تجنب ظهور رسائل تنبيه مثل “الكارت غير مقبول” أثناء عمليات الشحن، وتهدف الحملة أيضًا إلى تجنب رفض عمليات الدفع من خلال الخدمات الفورية ومراكز الشحن المختلفة.

السبب وراء رسالة “عملية الدفع مرفوضة” أثناء عملية الشحن

تلقت “بتروتريد” استفسارًا من أحد العملاء عبر صفحتها على فيسبوك، تتعلق تجربته في شحن كارت الغاز الطبيعي من خلال خدمة فوري، وقد واجه العميل رسالة تفيد برفض عملية الدفع من مصدر الفواتير، وتم الرد بأن سبب هذا الرفض يعود إلى عمليات شحن العداد من خلال ماكينات فوري ووسائل دفع متعددة، ولهذا يتعين على العملاء زيارة فروع شركات الغاز المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية فوريًا بين الحين والآخر لتفعيل وتحديث كروت الغاز.

سبب رسالة “كارت الغاز غير مقبول”

يعتبر ظهور رسالة “كارت الغاز غير مقبول” إلى عدم تحديث كروت الغاز بانتظام. تحتاج “بتروتريد” إلى تحديث الكروت بشكل دوري للسماح بشحنها بسهولة من خلال ماكينات فوري، وتقوم الشركة بتوجيه نصيحة للمواطنين بضرورة زيارة فروع شركات الغاز المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية بشكل دوري، لتفعيل وتحديث كروت الغاز.

تجنبًا لرسائل “كارت الغاز غير مقبول”

تشجع المواطنين على تنشيط وتحديث كروت الغاز بانتظام، من خلال زيارة فروع الشركة، ذلك يضمن أن تكون الكروت مُحدثة وقابلة للاستخدام بسهولة أثناء عمليات الشحن عبر ماكينات فوري، وبدون وجود مشكلات تقنية أو رفض لعمليات الدفع.