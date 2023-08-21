موعد صرف دعم ريف لشهر أغسطس 2023.. نزول الدعم الريفي في جميع حسابات المستفيدين البنكية
موعد صرف دعم ريف لشهر أغسطس 2023.. نزول الدعم الريفي في جميع حسابات المستفيدين البنكية
لم يتبق سوى أيام قليلة على موعد صرف دعم ريف لجميع المشروعات الزراعية المختلفة، حيث إن حكومة المملكة العربية السعودية، حريصة على إيداع الدعم في جميع حسابات المستفيدين البنكية، إضافة إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى التوصل لتحقيق الاكتفاء الذاتي والعمل على تصدير المحاصيل الزراعية المختلفة، فضلاً عن أن هذا الدعم يُسهم بشكل كبير في إنتاج العديد من مثل هذه المنتجات المختلفة.
موعد صرف دعم ريف 1445
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن موعد صرف دعم ريف يتم يوم 24 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية، لهذا فمن المؤكد أن يتم صرف الدعم لشهر أغسطس يوم 24-8-2023، وهو الموافق 8 صفر 1445، حتى يتمكن جميع المستفيدين من الحصول عليه والعمل على مواصلة إنتاجياتهم الزراعية المختلفة.
شروط الحصول على دعم ريف
هناك بعض الشروط الهامة من أجل الحصول على دعم ريف في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما يلي:-
- يجب أن يكون حاصل على الجنسية السعودية.
- ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 21 عامًا عند التقديم على الدعم.
- عدم زيادة الدخل الشهري للشخص المتقدم عن 6000 ريال سعودي.
- ألا يكون مسجل في أي برنامج من برامج الدعم الحكومية.
- لابد وأن يكون مقيم في المناطق الريفية التابعة للبرنامج.
- توافر وثيقة العمل الحر.
- وجود شعار خاص بالمزرعة.
- إرفاق كافة المستندات المطلوبة.
- الالتزام بجميع المعايير والضوابط التي تفرضها وزارة البيئة والمياه والزراعة.
- وجود منتجات ومشاريع مختلفة من الزراعة.