موعد صرف دعم ريف لشهر أغسطس 2023.. نزول الدعم الريفي في جميع حسابات المستفيدين البنكية

لم يتبق سوى أيام قليلة على موعد صرف دعم ريف لجميع المشروعات الزراعية المختلفة، حيث إن حكومة المملكة العربية السعودية، حريصة على إيداع الدعم في جميع حسابات المستفيدين البنكية، إضافة إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى التوصل لتحقيق الاكتفاء الذاتي والعمل على تصدير المحاصيل الزراعية المختلفة، فضلاً عن أن هذا الدعم يُسهم بشكل كبير في إنتاج العديد من مثل هذه المنتجات المختلفة.

موعد صرف دعم ريف 1445

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن موعد صرف دعم ريف يتم يوم 24 من كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في المملكة العربية السعودية، لهذا فمن المؤكد أن يتم صرف الدعم لشهر أغسطس يوم 24-8-2023، وهو الموافق 8 صفر 1445، حتى يتمكن جميع المستفيدين من الحصول عليه والعمل على مواصلة إنتاجياتهم الزراعية المختلفة.

شروط الحصول على دعم ريف

هناك بعض الشروط الهامة من أجل الحصول على دعم ريف في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما يلي:-