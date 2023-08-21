انجز حالك وجهز ورقك”.. موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 لمحدودي الدخل أعرف الاسعار والاماكن

سيتم طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023 الخاصة بالإعلان الـ18 للفئات محدودة الدخل، من المتوقع أن يتضمن العرض شقق بمساحات مختلفة: شقق 75 مترًا مع مقدم 15 ألف جنية، وشقق 90 مترًا مع مقدم 22 ألف جنيه، وتقدم ميزة تسديد 10% فقط عند الاستلام، مع إمكانية تقسيط الباقي على مدى 30 سنة عبر نظام التمويل العقاري.

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023

اقترب صندوق الإسكان الاجتماعي من استكمال تسليم عدد كبير من الشقق الاجتماعية المعلنة سابقًا، ويتوقع أن يتم فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2023 للإعلان الـ18 نهاية العام الحالي أو مع بداية عام 2024.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023

على الرغم من عدم الإعلان الرسمي عن أسعار شقق الإسكان الاجتماعي 2023، إلا أن الأسعار المتوقعة تدور حول ما بين 360 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه للوحدات ذات المساحة الـ90 مترًا. في الإعلانات السابقة، سجلت أسعار الشقق بمساحة 75 مترًا بنحو 245 ألف جنيه، والشقق بمساحة 90 مترًا بنحو 310 ألف جنيه.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2023

تتوفر شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في 11 مدينة جديدة ضمن الإعلان الـ18. من بين هذه المدن:

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في أكتوبر الجديدة

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في القاهرة الجديدة

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في العبور الجديدة

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في حدائق أكتوبر

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في مدينة العاشر من رمضان

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في الشروق

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في المنصورة الجديدة

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في دمياط الجديدة

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في غرب قنا

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في ناصر “غرب أسيوط”

شقق الإسكان الاجتماعي 2023 في العلمين الجديدة

الاستعلام شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

استعلام شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي أصبح متاحًا عبر موقع وزارة الإسكان، حيث يمكن للمواطنين المتقدمين للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي 2023 القيام بالاستعلام بسهولة عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

اختيار أيقونة مشروع الإسكان من القائمة الرئيسية.

إدخال رقم المشروع المتقدم للحصول على شقق الإسكان

الاجتماعي.

إدخال بيانات المتقدم بالتفصيل، مثل الاسم الرباعي والرقم القومي ومحل الإقامة والوظيفة.

الضغط على زر الاستعلام لعرض نتيجة الطلب ومعرفة حالته.

يتم عرض حالة الطلب مع ذكر السبب إذا كان هناك تخصيص أو عدمه.

بالإضافة إلى ذلك يمكن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي من خلال الاتصال بالأرقام 1188 أو 5777 من الهواتف المحمولة، أو بالاتصال بالرقم 090071117 من الهواتف الأرضية.