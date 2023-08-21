دي حقيقه ولا خيال”.. إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين لشهر سبتمبر المقبل

تداولت مصادر داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية معلومات تفيد بإمكانية إضافة مبلغ 100 جنيه إلى قيمة الحصة الرسمية للأسر المستفيدة من الدعم التمويني وذلك في سبتمبر 2023، فيما يلي سوف نتعرف على حقيقة إضافة 100 جنيه على بطاقات التموين في سبتمبر المقبل.

حقيقة زيادة التموين 100 جنيه

نفت المصادر الرسمية صحة هذه المعلومات بشدة وأكدت عدم وجود أي تأكيد أو قرار رسمي بهذا الخصوص، وبالتالي فإن حصص الدعم التمويني ستظل كما هي حالياً، وأفادت المصادر بأن أية زيادة في الدعم التمويني يجب أن تتم عبر قرار من مجلس الوزراء، وليس من اختصاص وزارة التموين وتنفي المصادر أيضاً أن تكون الوزارة لها أية صلاحيات في تحديد حجم الزيادة في الدعم التمويني أو حصص الفرد على البطاقة التموينية.

تموين السلع وحسب الاحتياجات

وفقاً للبيانات الرسمية يتم توزيع السلع التموينية وفقاً لعدد أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة التموينية تشمل هذه الحصص ما يلي:

يخصص لكل فرد على البطاقة زجاجة زيت عبوة بسعة 800 ملليلتر، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة.

يُمنح لكل فرد كمية من السكر حسب احتياجاته، ويصل الحد الأقصى للكمية المخصصة للبطاقة الواحدة إلى 6 كيلو جرام.

يوزع كيلو من الأرز للبطاقات التي تحتوي على أقل من 4 أفراد، ويتم تخصيص 2 كيلو للبطاقات التي يزيد عدد أفرادها عن 4.

فيما يخص الأسر ذات الأعداد الأقل يوزع مكان الأرز مكرونة بوزن 800 جرام للبطاقة التي يحتوي عدد أفرادها على أقل من 4، وتُخصص 2 عبوات للبطاقات التي تحتوي على 4 أفراد أو أكثر.

زيادة سابقة في دعم التموين

قد أقر مجلس الوزراء في وقت سابق حزمة اجتماعية تستهدف نحو 10 ملايين أسرة بإجمالي تخطى الـ 38 مليون فرد مستفيد، هذه الحزمة تضمنت زيادة في دعم التموين من 100 جنيه إلى 300 جنيه لمدة 10 أشهر، انطلقت في سبتمبر 2022 وانتهت في يونيو 2023، هذه الزيادة جاءت استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف تقديم دعم اجتماعي للأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.