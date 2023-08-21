“يا فرحة ما تمت”.. تأجيل موعد بدء الدراسة 2023/2024 للمدارس والجامعات وزارة التربية والتعليم” توضح

موضوع بدء العام الدراسي الجديد لعام 2024 هو من أكثر القضايا التي تثير اهتمام طلاب المدارس والجامعات ومعرفة حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في العام الجديد 2023 وخصوصًا في ظل الشائعات التي تنتشر بسرعة، تأتي هذه الشائعات عادة مصحوبة بتساؤلات حول ما إذا كان سيتم تأجيل بداية العام الدراسي، وأصدرت وزارة التربية والتعليم بيانًا رسميًا لتوضيح الأمور ونفي أي معلومات غير صحيحة تتعلق بتأجيل بدء الدراسة للعام الدراسي 2023 – 2024.

متى يبدأ العام الدراسي الجديد

بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفني، نفت الحكومة بشكل قاطع جميع الأنباء التي تشير إلى تأجيل بداية العام الدراسي الجديدـ وتأكيدًا على هذا صرح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بأنه تم التواصل مع الوزارة للتأكد من الحقائق، ووفقًا لما تم نشره عبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، فإن موعد بدء الدراسة سيكون وفقًا للتوقيت الذي تم الإعلان عنه سابقًا من قبل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

موعد بداية العام الدراسي 2024 في المدارس

بناءً على التصريحات الرسمية سيبدأ العام الدراسي الجديد 2024 في المدارس في موعده المقرر وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للتعليم، وتحديدًا من المقرر أن يبدأ العام الدراسي يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 وسيشمل ذلك جميع المراحل التعليمية، بما في ذلك المدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

مواعيد الدراسة في الجامعات 2024

فيما يتعلق بالجامعات والمعاهد أكد المجلس الأعلى للجامعات في بيان سابق أن موعد بدء العام الدراسي 2024 سيكون في 30 سبتمبر 2023، وتم تحديد هذا التاريخ خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الأول في 9 يناير 2024، وتنطلق إجازة منتصف العام في 27 يناير، بالنسبة للترم الثاني سيبدأ في 10 فبراير 2024 وتختتم الدروس لهذا الفصل في 30 مايو 2024.