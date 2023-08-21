“طالع” كشوفات استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الأخيرة أسماء المشمولين في الرعاية عبر وزارة مظلتي

كشوفات استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية، تعد منحة الرعاية الاجتماعية من أبرز وأهم المنح التي يتم تقديمها في العراق، وهي تضم عدد كبير من المواطنين الأكثر احتياجًا وذوي الدخل المحدود والمتوسط، إضافة إلى أن الرعاية تشمل كذلك الأسر تحت خط الفقر والأسر المتوسط لضمان مساعدتهم على مواجهة الظروف والاضطرابات الاقتصادية على مستوى العالم، التي أثرت بشكل كبير على أسعار السلع والخدمات المختلفة، وفي السطور التالية نوضح لكم كيفية استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل القيام باستخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق، وفقًا لما يلي:-

أولاً يجب الذهاب إلى موقع منصة مظلتي.

ثم يتم الدخول إلى الصفحة الرسمية للمنصة.

الضغط على أيقونة “الرعاية الاجتماعية”.

إدخال رقم التحقق الذي يظهر في الشاشة الرئيسية.

بعد ذلك يتم الضغط مباشرة على زر “تنزيل”.

لتتمكن في النهاية من تحميل جميع الكشوفات الخاصة بالمستفيدين.

وفي حال قبولك ستتمكن من القيام بصرف المنح عبر جميع المنافذ المخصصة للصرف بكل سهولة.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق 2023

جاءت أهم شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، وفقًا لما يأتي:-