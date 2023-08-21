المباني فتحت تاني الكل هيبني”.. فتح تراخيص البناء في القري والمدن وما هي إجراءات استخراج الترخيص والأوراق المطلوبة

بدأت الأخبار تتداول بشكل واسع عن عودة تراخيص البناء في المدن والقرى المصرية مع بداية شهر سبتمبر لعام 2023، هذا الإعلان جاء عبر منشور يكشف عن فتح تراخيص البناء دون الاشتراطات الجديدة المطبقة سابقًا، ومن المقرر أن يتم استخراج تراخيص البناء وفقًا لقانون رقم 119 لسنة 2008.

فتح تراخيص البناء في القري والمدن

تقوم حاليًا مجموعة من الوزارات المعنية بما في ذلك وزارتا التنمية المحلية والإسكان بدراسة إمكانية عودة استئناف أعمال البناء في المدن والقرى وفقًا للتراخيص الجديدة وتأتي هذه الخطوة بعد صدور قرار رقم 309 لسنة 2023 من قبل محافظ مدينة كفر الشيخ، الذي يسمح باستئناف أعمال البناء والتشطيبات في القرى والمدن.

تتم هذه العملية بتدقيق التراخيص السارية من قبل لجنة مشكلة، والتي تقوم بمراجعة البنايات والوحدات السكنية التي حصلت على تراخيص سابقة، هذا الفحص يتم للتحقق من تطابقها مع الاشتراطات البنائية المعمول بها، بما في ذلك الجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم.

إجراءات استخراج تراخيص البناء بدون اشتراطات

تقديم طلب: إذا كانت الأرض فارغة يتم تقديم طلب للحصول على رخصة البناء، أما إذا كان المنزل موجودًا بالفعل فيتعين تقديم طلب للحصول على رخصة التعلية.

تحديد الموقع: يتم تحديد موقع الأرض أو المنزل على الخريطة من قبل مختص يعمل في المجلس القروي.

دفع الرسوم: يجب دفع رسوم بيان صلاحية الموقع في المجلس المحلي المعني وتستند الأدوار المسموح بها إلى هذه الرسوم وعرض الشارع.

إعداد الرسومات: يجب زيارة مكتب هندسي لإعداد الرسومات المعمارية والإنشائية، ثم يقدم توكيل للمكتب الهندسي أو المهندس المسؤول لاستكمال الإجراءات.

توقيع العقد: يتم توقيع عقد البيت أو الأرض وتسليم الأصل ونسخة منه للمراجعة، وبعد المراجعة يتم استلام الأصل.

الأوراق المطلوبة

عقد مقاولة من المهندس وشهادة إشراف.

رسم هندسي يحتوي على كافة التفاصيل الضرورية عن الأرض أو المنزل.

صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك.

بيان توثيق الأرض أو المنزل في الشهر العقاري.

إيصال بدفع المبالغ المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء.

رسوم تراخيص البناء في القرى والمدن تشمل: