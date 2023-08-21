لاصحاب الوظائف الحكومية”.. موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لموظفي الحكومة في الوزارات والهيئات والبنوك

تقترب مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة حيث تم الإعلان عن جدول دقيق من قبل وزارة المالية، وتوضح الوزارة أن الشائعات حول تبكير مواعيد الصرف لا تمت للواقع بصلة مؤكدةً أن مواعيد الصرف ستبقى كما هي معلنة مسبقاً.

جدول مرتبات شهر أغسطس 2023

ينتظر بفارغ الصبر الموظفون والعاملون في الجهاز الإداري للدولة الوقت المناسب لصرف مرتباتهم لشهر أغسطس 2023، حيث يقترب موعد الصرف الرسمي الذي تم الإعلان عنه سابقًا من قبل وزارة المالية، وأكدت وزارة المالية أن مواعيد صرف المرتبات ستبقى كما تم الإعلان عنها سابقًا.

اليوم الأول: الخميس 24 أغسطس 2023

تبدأ عملية صرف المرتبات للعاملين في وزارات: المالية، التخطيط، الخارجية، التنمية المحلية، الزراعة، الشباب والرياضة، الكهرباء، التعاون الدولي، التعليم العالي، والعدل، بالإضافة إلى العاملين في مديريات الخدمية بالمحافظات.

تبدأ عملية صرف المرتبات للعاملين في وزارات: المالية، التخطيط، الخارجية، التنمية المحلية، الزراعة، الشباب والرياضة، الكهرباء، التعاون الدولي، التعليم العالي، والعدل، بالإضافة إلى العاملين في مديريات الخدمية بالمحافظات. اليوم الثاني: الأحد 27 أغسطس 2023

يشمل صرف المرتبات لوزارات: الصحة، الإنتاج الحربي، الداخلية، شؤون مجلس النواب، القوى العاملة، الأوقاف، ووزارة النقل.

يشمل صرف المرتبات لوزارات: الصحة، الإنتاج الحربي، الداخلية، شؤون مجلس النواب، القوى العاملة، الأوقاف، ووزارة النقل. اليوم الثالث: الاثنين 28 أغسطس 2023

تشمل هذه الفترة صرف مرتبات وزارات: الأعمال، التضامن الاجتماعي، البيئة، الصناعة، والتجارة.

تشمل هذه الفترة صرف مرتبات وزارات: الأعمال، التضامن الاجتماعي، البيئة، الصناعة، والتجارة. اليوم الرابع: الثلاثاء 29 أغسطس 2023

يتضمن هذا اليوم صرف المرتبات لوزارات: الاتصالات.

يتضمن هذا اليوم صرف المرتبات لوزارات: الاتصالات. اليوم الخامس والأخير: الأربعاء 30 أغسطس 2023

تكون هذه هي الفترة الأخيرة لصرف المرتبات، وستشمل الوزارات المختلفة.

نصائح من وزارة المالية

وزارة المالية توجه نصائح هامة للعاملين منها عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة على مدار الفترة المحددة لصرفها كما تؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع.