تنبيه لاصحاب العدادات القديمة ” وزارة الكهرباء تغيير عداد الكهرباء القديم بعداد مسبق الدفع المستندات المطلوبة

في هذا العصر المتسارع يتطور كل شيء حولنا بسرعة ويشهد العالم تقدماً مذهلاً في مختلف المجالات، وتسعى الحكومات إلى تخفيف الأعباء من خلال التحولات الهامة، تلك التحولات التي أعلن عنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر حيث تعد خطوة جريئة نحو مستقبل مشرق.

كيفية تغيير عداد الكهرباء القديم بعداد مسبق الدفع

من بين التغييرات الرئيسية التي تم الإعلان عنها هي استبدال العدادات التقليدية القديمة بعدادات مسبوقة الدفع، وذلك بهدف تحسين الخدمات وتبسيط العمليات، إليك الخطوات التي يجب اتباعها لتحويل العداد:

تقديم المستندات: قم بإحضار هويتك الشخصية واذهب إلى إحدى شركات توزيع الكهرباء التابعة لمنطقتك.

تعبئة الاستمارة: قم بملء استمارة تفصيلية تحوي معلوماتك الشخصية ومعلومات العداد القديم.

تقديم الطلب الإلكتروني: يمكنك تقديم طلب إلكتروني لتحويل أو تغيير العداد من خلال المنصة المبتكرة لخدمات الكهرباء.

التواصل مع الشركة: استخدم الخط الساخن المخصص للتواصل مع شركة التوزيع، حيث ستحصل على التوجيهات والمساعدة اللازمة.

أبرز التنبيهات لأصحاب العداد القديم

تأتي التطويرات الجديدة بتحسينات ضخمة في البنية التحتية للكهرباء في مصر تشمل هذه التحسينات:

محطات إنتاج رئيسية: تم إقامة محطات إنتاج رئيسية لتوليد الكهرباء وهذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية في تلبية احتياجات الكهرباء في المناطق الحيوية، مثل العاصمة الإدارية وكفر الشيخ والبرلس.

تكنولوجيا متقدمة: تعمل المحطات باستخدام تقنيات تشغيل متقدمة تعتمد على الغاز الطبيعي، مما يجعل عملية توليد الكهرباء أكثر كفاءة واستدامة.

زيادة القدرة الإنتاجية: تم زيادة قدرة المحطة الواحدة إلى 4800 ميجاواط، مما سمح بتوليد فائض كبير من الكهرباء وإقامة توصيلات كهربائية تربط مصر بالدول المجاورة.

تحقيق أقصى استفادة: توجيه القدرة الكلية للشبكة

بفضل هذه التحسينات تم تحقيق تزويد مستدام بالطاقة الكهربائية في مصر. وصلت القدرة الكلية للشبكة إلى حوالي 57 ألف ميجاواط، مما ساهم في تحقيق أقصى حمولة تبلغ 36 ألف ميجاواط خلال فصل الصيف.