لأصحاب المعاشات الفرحه المنتظرة”.. بالزيادة الأخيرة موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 وأماكن الصرف

تعد مواعيد صرف المعاشات من أهم الأحداث التي ينتظرها العديد من أصحاب المعاشات في مصر ولتوفير المعلومات المحدثة لهؤلاء الأشخاص، تعلن هيئة التأمينات الاجتماعية في جمهورية مصر العربية عن موعد صرف المعاشات لشهر سبتمبر 2023 وفقًا للشرائح المحددة من قبلها.

موعد صرف معاشات سبتمبر 2023

تم الإعلان عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية حيث سيتم تنفيذ عملية الصرف في الموعد المعتاد، أي في يوم 1 سبتمبر 2023، هذه المعلومات تأتي من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك بمواقع الصرف المعتادة.

جدول صرف المعاشات حسب الفئات

تتم عملية صرف المعاشات وفقًا لشرائح محددة تستند إلى قيم المعاشات وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل صرف المعاشات وفقًا لهذه الشرائح:

فئة الشريحة الأولى (أكثر من 1000 جنيه): سيتم صرف معاشات هذه الفئة في أيام 1 و 2 سبتمبر 2023.

فئة الشريحة الثانية (أكثر من 2000 جنيه): سيتم صرف معاشات هذه الفئة في أيام 3 وحتى 5 سبتمبر 2023.

فئة الشريحة الثالثة (أكثر من 3000 جنيه): سيتم صرف معاشات هذه الفئة في أيام 6 و 7 سبتمبر 2023.

زيادة المعاشات لشهر سبتمبر 2023

إلى جانب المواعيد هناك زيادات مقررة لقيم المعاشات لشهر سبتمبر 2023، يتم تقديم هذه الزيادات حسب الشرائح المحددة وتتضمن القيم الجديدة إلى جانب القيم السابقة كما يلي:

الشريحة الأولى: الزيادة الجديدة 1495 جنيهًا، الزيادة السابقة 1300 جنيه.

الشريحة الثانية: الزيادة الجديدة 2645 جنيهًا، الزيادة السابقة 2300 جنيه.

الشريحة الثالثة: الزيادة الجديدة 4025 جنيهًا، الزيادة السابقة 3500 جنيه.

الشريحة الرابعة: الزيادة الجديدة 4945 جنيهًا، الزيادة السابقة 4300 جنيه.

الشريحة الخامسة: الزيادة الجديدة 6095 جنيهًا، الزيادة السابقة 5300 جنيه.

الشريحة السادسة: الزيادة الجديدة 7475 جنيهًا، الزيادة السابقة 6500 جنيه.

كيفية الاستعلام عن معاشات سبتمبر 2023

إذا كنت ترغب في الاستعلام عن معاشاتك لشهر سبتمبر 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

تسجيل الدخول إلى حسابك. إذا كنت لا تملك حسابًا، يمكنك إنشاء واحد من خلال الموقع.

بمجرد تسجيل الدخول، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

بعد الدخول إلى حسابك، ستجد معلوماتك المتعلقة بمعاشات شهر سبتمبر 2023.

أماكن صرف المعاشات

توفر هيئة التأمينات الاجتماعية عدة مواقع ووسائل لصرف المعاشات تشمل: