حلاوة زمان عروسة المولد والحصان”.. أسعار حلاوة المولد في مصر 2023 وأماكن بيع حلاوة المولد النبوي الشريف

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في عام 2023 يقترب، ومع اقتراب هذه المناسبة الدينية العظيمة يتزايد البحث عن أسعار حلاوة المولد في مصر، وتعد هذه الحلوى جزءًا مهمًا من التقاليد المرتبطة بهذه المناسبة، وعلى الرغم من التذبذب في الأسعار بسبب ارتفاع التكاليف العامة، إلا أن هذه العادة تظل جزءًا أساسيًا من الاحتفال.

أسعار حلاوة المولد في مصر

تختلف أسعار حلوى المولد في مصر وفقًا للأوزان وأماكن البيع، إليكم أسعار بعض الأصناف:

علبة حلوى المولد الصغيرة وزن 2 كجم: تقدر بـ 132 جنيهًا.

علبة حلوى المولد الصغيرة وزن 1 كجم: تقدر بحوالي 65 جنيهًا.

علبة حلوى المولد الصغيرة (10 قطع): تقدر بحوالي 145 جنيهًا.

أسعار حلاوة المولد العبد

تقدم محلات “العبد” علب حلوى المولد النبوي بأسعار متنوعة وفقًا للوزن ونوع الحلوى، وإليك تصنيف الأسعار لعلب حلوى المولد في محلات “العبد” لعام 2023:

علبة بايتس: وزن: 1 كيلوغرام، السعر: 170 جنيهًا.

العلبة الزرقاء: السعر: 600 جنيهًا.

العلبة النبيتي: السعر: 800 جنيهًا.

العلبة السوبر الفضية: السعر: 950 جنيهًا.

علبة حلاوة المولد النبوي 2023 – الصغيرة: وزن: 2 كيلوغرام، السعر: 132 جنيهًا.

علبة حلاوة المولد النبوي 2023 – الصغيرة: وزن: 1 كيلوغرام، السعر: 65 جنيهًا.

علبة حلاوة المولد النبوي 2023 – الصغيرة (10 قطع): السعر: 145 جنيهًا.

أماكن بيع حلوى المولد النبوي الشريف في عام 2023

شارع بين الحارات: يقع هذا الشارع على مقربة من ميدان رمسيس، ويمتاز بتوفر العديد من المحلات المتخصصة في صنع وبيع حلوى المولد النبوي الشريف تعتبر هذه المنطقة مركزًا رئيسيًا للحلوى المولدية بأعلى جودة وأسعار مناسبة.

شارع باب البحر: يمتد هذا الشارع من منطقة باب الشعرية حتى ميدان رمسيس، ويعد وجهة رائعة لشراء حلوى المولد النبوي بأسعار معقولة ومخفضة.

منطقة السيدة زينب: تتجه الأنظار نحو منطقة السيدة زينب خلال فترة المولد النبوي الشريف، حيث يمكنك هناك العثور على العديد من الشوادر والمحلات التي تقدم حلوى المولد بأسعار منخفضة جدًا بالمقارنة مع المحلات الشهيرة.

موعد المولد النبوي الشريف

وفقًا للحسابات الفلكية هو يوم 12 ربيع الأول لعام 1445 هجري، الموافق الأربعاء 27 سبتمبر 2023.