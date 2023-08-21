تعرف على تنسيق المرحلة الثالثة 2023….. والكليات المتوفرة علمي علوم وادبي

تعرف على تنسيق المرحلة الثالثة 2023، مع اقتراب انتهاء تنسيق المرحلة الثانية 2023 بدأ عدد كبير طلاب الثانوية العامة شعبة علمي الذين لم يتمكنوا من التقديم في المرحلة الأولى والثانية في البحث عن الكليات المتاحة لتنسيق المرحلة الثالثة وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلاتل السطور التالية .

ويتابع موقع البديل خلال هذا المقال الحد الأدنى لتنسيبق المرحلة الثالثة وقائمة الكليات المتاحة لطلاب شعبة علمي وذلك مقارنة بتنسيق العام الماضي 2022، والتي سوف تكون كالتالي:

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم رياضة

يبدأ مجموع كليات المرحلة الثالثة علمي علوم 2023 من مجموع 249 درجة، وذلك سوف يكون الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثالثة لطلاب شعبة علمي من 250 درجة أي 60% فأثر.

فيما جاء تنسيق المرحلة الثالثة في العام الماضي 2022 من 205 درجة لكافة الشعب.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي:

أما عن معاهد وكليات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أدبي، شهد العام الماضي عدد كبير من الأماكن الشاغرة في المعاهد والكليات في تنسيق المرحلة الثالثة شعبة أدبي، وذلك طبقاً للحد الأدنى للعام الماضي، وقد صرح مصدر مسؤول بمكتب تنسيق الكليات أنه في حالة وجود أماكن شاعرة في كليات تنسيق المرحلة الثانية بعد الإنتهاء من تسجيل الرغبات سوف يتم تخفيض تنسيق المرحلة الثالثة.

كليات علوم الحاسب

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب رياضة 246 درجة. أكاديمية أخبار اليوم 6 أكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة 249 درجة.

كليات الآداب

آداب انتساب موجه الزقازيق249 درجة. آداب انتساب موجه القاهرة 249 درجة. آداب دمياط 249 درجة. آداب أسوان 248 درجة. آداب بنات عين شمس 248 درجة. آداب العريش 247 درجة.

كليات دار العلوم

دار العلوم انتساب موجه اسوان 249 درجة.

المعاهد الهندسية