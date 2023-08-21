رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة الدور الأول 2023| نتيجة تظلمات 3 ثانوي علمي وأدبي جميع المحافظات

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة الدور الأول 2023 ونتيجة تظلمات 3 ثانوي علمي وأدبي جميع المحافظات، من أكثر الكلمات التي يبحث عنها الطلاب في مرحلة الثانوية العامة خلال هذا التوقيت وذلك بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتائج تظلمات طلاب الثانوية العامة على نتيجة امتحانات الثانوية العامة دور أول، وخلال هذه المقالة نستعرض معكم تفاصيل نتيجة تظلمات الثانوية العامة عبر الموقع الرسمي للوزارة.

نتيجة تظلمات الثانوية العامة الدور الأول 2023

وكشفت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم الفني، خلال تصريحات صحفية لها، أن هناك بعض كاسات الإجابة استحقت الزيادة فى الدرجات وتم منحها للطلاب وإخطار مكتب تنسيق القبول بالجامعات مع تغيير شهادات الطلاب بعد الزيادةن مشيرة إلي إنه سيتم إعلان النتائج إلكترونيا مع السماح للطلاب المتظلمين بالاطلاع على النتائج، كما سيتم كشف اعداد الطلاب الذين تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة دور أول.

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2023

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم ألفنى، قد فتحت باب التقديم للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، من الخميس 3 أغسطس ولمدة أسبوعين، حيث حددت رسوم التظلمات هذا العام نحو 200 جنيه يتم دفعها فى أى مكتب بريد أو فورى عن كل مادة المراد لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتظلمات الثانوية العامة وبالنسبة للرياضيات كل فرع من فروع الرياضيات 200 جنيه.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 الدور الأول

وإليكم خطوات الاستعلام على نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 للطلاب المتضررين من نتائجهم، كالتالي:

– الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

– الضغط على بوابة تظلمات الثانوية العامة.

– الدخول باستخدام البريد الموحد.

– يمكنك الاطلاع على بريدك الموحد من خلال زيارة موقع البريد الموحد.

– الاستعلام على نتيجة تظلمات الثانوية العامة.