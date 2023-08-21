موعد تقليل الاغتراب المرحلة الأولى 2023 ادبي وعلمي … وماهي شروط تقليل الاغتراب؟

موعد تقليل الاغتراب المرحلة الأولى 2023 ادبي وعلمي، يهتم عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة عن الموعد الرسمي لتقليل الاغتراب للعام الدراسي 2023-2024 للمرحلة الأولى والثانية من التنسيق، وكان المجلس الأعلي للجامعات قد أعلن أنه بعد مرور 72 ساعة من تنسيق المرحلة الثانية ، ومن المقرر أن يتم غلقه مساء يوم الأحد الموافق 20 أغسطس سوف يتم فتح المونقع الرسمي لتقليل الاغتراب بين الكليات، وعلى طلاب المرحلة الثانية .

موعد تقليل الاغتراب للمرحلة الأولى 2023

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بداية من يوم الخميس الموافق 24 اغسطس 2023، ثم يتم الاعلان عن موعد تقلبل الاغتراب المرحلة الاولى 2023، ومن المقرر أن يعلن الدكتور “أيمن عاشور” الذي يشغل منصب وزير التعليم العالي عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وأكدت وزارة التعليم العالي خلال بيان لها أنه من المقرر أن يتم قبول الطلاب في المعاهد والكليات طبقاً للحد الأدنى .

واشترطت الوزارة أيضاً أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة من الإدارة التعليمية التي تقع فيها الجامعة أو المعهد، وأشارت الوزارة إلى أن نتيجة تقليل الاغتراب 2023-2024 سوف تكون بناءً على الأماكن الشاغرة في الكليات المرغوب التحويل إليها والتي تكون في حدود الـ 10% من الطلاب المقبولين في الكلية، والتي تعتمد في الأساس على نتيجة الطالب في الثانوية العامة، على أن يتم اختيار الطلاب حسب المجموع الأعلي لتقليل الاغتراب.

رابط تقليل الاغتراب 2023

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى والثانية 2023 ، والذي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية: