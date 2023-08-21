عشان لو سافرت ومحتاج زيت ورز”.. هل يمكن صرف الخبز والسلع التموينية من محافظة غير محافظتك؟ وزارة التموين تصرح

أوضح الدكتور رأفت القاضي رئيس اتحاد مفتشي التموين، أنه بالنسبة لأصحاب البطاقات التموينية، يجوز لهم صرف الخبز المدعوم من أي محافظة، دون الحاجة إلى الإلتزام بالمحافظة التي صدرت منها بطاقتهم التموينية، وأوضح هذا البيان أن القواعد تسمح بصرف السلع التموينية من أي مكان، وليس من الضروري أن يكون مكان الصرف نفس المحافظة التي أصدرت البطاقة، وذكر الدكتور القاضي أن هذا الإجراء يهدف إلى تسهيل حياة الأشخاص الذين يحملون بطاقات تموينية ويحتاجون إلى صرف الخبز أو السلع التموينية أثناء سفرهم أو تواجدهم في مناطق أخرى خارج المحافظة التي تم فيها إصدار البطاقة.

تسهيل صرف الخبز المدعم في المناطق الساحلية في مصر

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر المواطنين في بعض المناطق الساحلية من صرف الخبز المدعم بحرية، دون الحاجة للتقيد بمحل إقامتهم، هذه المناطق تشمل محافظات الإسكندرية ومطروح وجمصة في محافظة الدقهلية وبلطيم في محافظة كفر الشيخ ورأس البر في محافظة دمياط، وبفضل هذا القرار يستطيع أصحاب البطاقات التموينية صرف الخبز المدعم من أي مخبز أو نقطة بيع مخصصة للخبز المدعم في هذه المناطق، بغض النظر عن مكان إقامتهم، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتسهيل إجراءات صرف الخبز المدعم للمصطافين خلال فترة تواجدهم في هذه المناطق الساحلية، يبدأ تنفيذ هذا القرار حتى نهاية شهر أغسطس، بهدف توفير الخبز المدعم للمواطنين خلال فترة تواجدهم في هذه المناطق الجميلة على سواحل مصر.

نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى

تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى من خلال الموقع الإلكتروني “دعم مصر” أو عبر البوابة الرقمية. يمكنك اتباع الخطوات التالية لنقل بطاقتك التموينية: