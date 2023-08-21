أصحاب السيارات متقولش معرفش”.. وزارة التموين حذف أصحاب البطاقات التموينية الذين يمتلكون سيارات حديث

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق عن تنفيذ إجراء جديد يهدف إلى حصر وتحديد أصحاب البطاقات التموينية الذين يمتلكون سيارات حديثة من موديل 2018 فأحدث، هذا الإجراء يأتي في إطار تحسين وتحسين استهداف الدعم التمويني، وأوضحت الوزارة أنه في حالة وجود أحد أفراد الأسرة يمتلك سيارة من هذا النوع، سيتم حذف هذا الفرد فقط من قاعدة بيانات البطاقة التموينية، مع استمرار البطاقة في صرف المقررات التموينية كالمعتاد.

حذف أصحاب البطاقات التموينية الذين يمتلكون سيارات حديثة من المنظومة التموينية

وأشارت الوزارة إلى أنه في حالة امتلاك رب الأسرة للسيارة الحديثة، سيتم وقف البطاقة التموينية بالنسبة له، نظرًا لأنه في هذه الحالة يُعتبر صاحب الأسرة غير محتاج إلى الدعم التمويني، وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء لن يؤثر على مستفيدي المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات من منظومة الدعم التمويني، وسيستمرون في الحصول على دعم السلع والخبز وجميع المزايا التي تقدمها وزارة التموين ضمن نظام الدعم، وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يستهدف جميع سيارات الملاكي موديل 2018 فأحدث، وسيتم تنفيذه بموجب محددات تم اتخاذها لضمان تطبيقه بشكل عادل ومنصف.

حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية

خلال الفترة الأخيرة، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بجهود مستمرة لحذف الأشخاص غير المستحقين للبطاقات التموينية، وقد طالبت الوزارة في وقت سابق أصحاب هذه البطاقات بتقديم مفردات المرتب المطلوبة من الزوج والزوجة، بهدف التحقق من استحقاقهم للحصول على الدعم التمويني أو عدم استحقاقهم، كما أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أي مواطن يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من قاعدة البيانات التموينية، وذلك في إطار جهود الوزارة لضمان وجود الدعم التمويني للمستحقين فقط، ومن الجدير بالذكر أن السلع التموينية يتم توزيعها على ما يقرب من 65 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموينية، بينما يتم صرف الخبز لحوالي 71 مليون مواطن من خلال 22 مليون بطاقة تموينية.

تقديم تظلم للمحذوفين من التموين بسبب امتلاك سيارة حديثة

قرر الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، إتاحة فرصة التظلم للمواطنين الذين تم حذفهم من بطاقات التموين بسبب امتلاكهم لراتب حكومي مرتفع أو سيارة حديثة من موديل 2018 فأحدث، سيتم للمواطنين المتظلمين تقديم مستندات تثبت عدم امتلاكهم لهذه المميزات، مثل مفردات الراتب من جهة العمل أو خطاب من إدارة المرور، هذه الخطوة تأتي لتخفيف العبء عن كل من ليس لديه راتب مرتفع أو سيارة حديثة وتم حذفهم من قاعدة بيانات التموين.