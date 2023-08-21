عشان لو وقفت متقولش معرفش”.. وزارة التموين توضح أسباب توقف بطاقة التموين عن صرف الخبز والسلع التموينية

غالبًا ما تحدث حالات توقف صرف البطاقة التموينية للمواطنين، ويجد المواطن نفسه في حاجة لمعرفة السبب وحل هذه المشكلة لضمان استلام حصته الشهرية من التموين، في هذا السياق تقدم بوابة دعم مصر الرقمية العديد من الخدمات التموينية للمواطنين عبر الإنترنت، مما يسمح لهم بالإستعلام عن حالة بطاقتهم التموينية وفهم الأسباب والحلول بشكل سهل وميسر، دون الحاجة للتنقل إلى مكتب التموين.

أسباب توقف بطاقة التموين

توقف صرف البطاقة التموينية يمكن أن يكون نتيجة سبب من الأسباب المتنوعة التالية، وهذه الأسباب تشمل:

عدم صرف السلع الغذائية لمدة متواصلة تصل إلى 6 أشهر.

ترك البطاقة التموينية لصاحب المخبز أو البدال المخولين ببيع الخبز المدعم.

ترك البطاقة التموينية لصاحب المخبز أو البدال المخولين ببيع الخبز المدعم. تلف البطاقة دون تقديم طلب لإصدار بدل تالف والاستمرار في هذا الحال لمدة 6 أشهر.

السفر خارج البلاد وعدم الصرف من البطاقة التموينية لمدة تصل إلى 6 أشهر أو عدم تقديم طلب لفصل البطاقة عن الدعم أثناء السفر.

استهلاك فواتير الكهرباء التي تزيد عن 650 كيلو وات شهريًا، بقيمة تزيد عن 800 جنيه شهريًا.

ضبط البطاقة التموينية مع شخص غير صاحبها دون معرفة الرقم السري الخاص بها.

امتلاك سيارة جديدة تم تصنيعها بعد عام 2017.

زيادة الدخل الشهري لصاحب البطاقة فوق 9600 جنيه.

وفاة صاحب البطاقة وعدم صرفها لمدة 6 أشهر أو عدم تقديم أفراد الأسرة طلبًا لشطب البطاقة بعد الوفاة.

دفع مصاريف تعليم أبناء الأسرة تزيد عن 20 ألف جنيه.

امتلاك قطعة أرض زراعية تزيد مساحتها عن 10 أفدنة.

امتلاك قطعة أرض زراعية تزيد مساحتها عن 10 أفدنة. دفع ضرائب تزيد عن 100 ألف جنيه.

امتلاك شركة برأس مال يتجاوز 10 ملايين جنيه.

تسديد قيمة ضريبة القيمة المضافة بمبالغ مرتفعة، وهذا ينطبق على أصحاب الأعمال.

تسديد قيمة ضريبة القيمة المضافة بمبالغ مرتفعة، وهذا ينطبق على أصحاب الأعمال. أصحاب الشركات المشتركة في الصادرات أو الواردات بقيم مرتفعة.

انتهاك الأراضي الزراعية أو القيام ببناء عليها دون موافقة.

كيفية الاستعلام عن سبب توقف صرف بطاقة التموين

يمكن للمواطن الذي يرغب في معرفة سبب توقف صرف بطاقته التموينية أو حالتها التموينية الحالية القيام بذلك عبر البوابة الرقمية لدعم مصر باتباع الخطوات التالية:

يبدأ المواطن بزيارة بوابة دعم مصر.

بعد الدخول إلى البوابة، يختار “خدمات تموينية للمواطنين”.

ثم يقوم بتحديد “استعلام عن صرف البطاقة”.

سيُطلب من المواطن إدخال رقم بطاقته التموينية الخاصة.

بعد ذلك، يقوم بالضغط على زر “التالي”.

سيتم عرض معلومات البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن، مثل الاسم وعدد المستفيدين والمحافظة ومكتب التموين التابع له.

سيتم أيضًا عرض حالة الصرف الحالية للبطاقة التموينية، سواء كانت جاهزة للصرف أم تم توقفها.

إذا تم توقف البطاقة التموينية بسبب عدم توافق شروط صرف الحصة التموينية على المواطن، سيتم توضيح السبب له.

إذا كانت البطاقة ما زالت سارية ولم يتم توقفها من قبل مكتب التموين، فإن السبب يمكن أن يكون تلف البطاقة نفسها، وفي هذه الحالة، يجب على المواطن إصدار بطاقة بديلة بدلاً منها.

من هم الفئات المسموح لهم الفصل من بطاقة التموين

هناك بعض الفئات التي يسمح لها بالفصل من بطاقة التموين في حالات محددة، وهذه الفئات تشمل: