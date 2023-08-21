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دعم سكني.. توضيح هام وعاجل بشأن الدعم الفوري في السعودية 1445
دعم سكني.. توضيح هام وعاجل بشأن الدعم الفوري في السعودية 1445
قام برنامج سكني بالرد على استفسار أحد المستفيدين من البرنامج بشأن إمكانية الحصول على الدعم الفوري لجميع المستفيدين من الدعم السكني بالسابق، ليرد البرنامج عبر منصة “إكس” قائلاً “إنه يحق للأسرة الاستفادة مرة واحدة من جميع الخيارات السكنية التي يُتيحها البرنامج وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية”، فضلاً عن أن البرنامج يقوم على دعم شريحة كبيرة من المستفيدين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، بما يوفر لهم الدعم المالي والمعنوي، من خلال طرح وحدات سكنية مناسبة وملائمة لهم.
شروط التسجيل في الدعم السكني
هناك بعض الشروط الهامة من أجل التسجيل في الدعم السكني والحصول على الدعم، وفقًا لما يلي:-
- يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.
- ألا يكون قد استفاد مسبقًا من الدعم.
- عدم توافر أصول أو عقارات ذات قيمة عالية للمتقدم.
- لابد وأن يكون مقيم إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية.
- إرفاق المستندات التي تثبت دخله.
- ألا يكون مسجلاً في أحد برامج الدعم الأخرى.
خيارات برنامج سكني في السعودية 1445
أتاح برنامج سكني العديد من الخيارات السكنية والتمويلية المختلفة التي جاءت على النحو التالي:-
- أتاح وحدات سكنية جاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
- كذلك إتاحة وحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين.
- فضلاً عن إتاحته لخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
- إضافة إلى البناء الذاتي لجميع من يمتلكون الأراضي.
- تمويل القروض العقارية المختلفة، وذلك المدعومة بالشراكة مع البنوك وكذلك المؤسسات التمويلية.
- إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلم للمستفيدين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.