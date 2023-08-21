لاصحاب المعاشات افرحوا زيادة 150 جنيه”.. صرف المعاشات بالزيادة لهذة الفئات بأثر رجعي بداية من شهر يوليو 2023

في جلسة استثنائية عقدت يوم السبت الماضي الموافق 19 أغسطس 2023 برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين وبحضور عدد من الأعضاء المميزين من المجلس، تم اتخاذ قرارات هامة تتعلق بمستقبل المهندسين والقطاع الهندسي وزيادة معاشات المهندسين.

زيادة معاشات المهندسين

قرر المجلس بالإجماع زيادة المعاشات لجميع المهندسين بمبلغ 150 جنيهًا اعتبارًا من شهر يوليو 2023، وقد تم تأكيد أن هذه الزيادة ستصرف بأثر رجعي لتشمل الفترة من بداية يوليو 2023.

تغيير نشاط استثماري بارز

تمت الموافقة على تغيير نشاط الاستثمار لأرض مدينة بدر، حيث ستنتقل من نشاط طبي مستشفى إلى نشاط مختلط تجاري وإداري، لتحقيق هذا التغيير ستشكل لجنة خبيرة تضم أعضاء من هيئة المكتب ومتخصصين وخبراء من مجلس النقابة هذه اللجنة ستعمل على دراسة تفصيلية للمشروع وتقديم تقريرها خلال شهر.

وتم الموافقة على سداد الدفعة المقدمة المطلوبة لإعادة تخصيص أرض مدينة بدر وذلك وفقًا للضوابط والمتطلبات المقررة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.

دعم وتقدير لقرارات التعليم الهندسي

في كلمته الافتتاحية أعرب المهندس طارق النبراوي عن تهنئته لمجلس النقابة على قرارات التعليم الهندسي التي تم اتخاذها وأثنى على تلك القرارات مشيرًا إلى أهميتها وقوتها القانونية، ورؤيتها الإصلاحية لتطوير مهنة الهندسة وترتيبها.

وأكد النبراوي أن هذه القرارات تعد البداية الحقيقية لمسار الإصلاح الهندسي، وأشار إلى أن هذه الخطوات الأولى لن تكون النهاية، وأن هناك خطة واضحة لمواصلة الإصلاح وتطوير المهنة.

وبهذه القرارات يأمل مجلس نقابة المهندسين في تحقيق إصلاحات فعالة وتطوير شامل في قطاع الهندسة، من خلال تعزيز المعاشات، وتعديل استثمارات الأراضي وتعزيز التعليم الهندسي، تعكس هذه القرارات التفاني والاهتمام بمستقبل المهندسين وتحسين بيئتهم المهنية.