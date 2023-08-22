لمحدودي الدخل”.. هاتف Oppo A76 ارخص موبايل اوبو في مصر للشباب المواصفات والسعر

يسعى العديد من الشبان الراغبين في شراء هواتف ذكية إلى اقتناء أجهزة متميزة تجمع بين مواصفات ممتازة وسعر مناسب يتناسب مع إمكانياتهم المالية، وبما أن ارتفاع أسعار الهواتف أصبح عبء كبير، فإن اختيار هاتف يناسب الميزانية هو الخيار الأفضل، فيما يلي سوف نتعرف على أفضل وأرخص هاتف Oppo أوبو للشباب.

أفضل وأرخص هاتف Oppo

يعتبر هاتف Oppo A76 من بين أفضل الأجهزة التي أطلقتها شركة أوبو، حيث يقدم توازنًا مثاليًا بين مواصفات عالية الجودة وسعر مناسب، يتميز الهاتف بمجموعة من المميزات منها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية، وشاشة عالية الجودة تعرض صورًا واضحة، إلى جانب كاميرا مميزة تلتقط صورًا رائعة، والبطارية الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تمنحك استخدامًا طويل الأمد بين عمليات الشحن.

مواصفات هاتف Oppo A76

المواصفات التفاصيل نوع الشاشة IPS LCD مقاومة للمياه والغبار حجم الشاشة 6.56 بوصة جودة الشاشة FHD+ (Full High Definition Plus) الدقة 720 × 1612 بكسل معدل التحديث متوسط 90 هرتز في الثانية مستشعر البصمة مثبت على جانب الهاتف ألوان الهاتف الأزرق والأسود

مواصفات الكاميرا

الكاميرا التفاصيل الكاميرا الخلفية الرئيسية مزدوجة، 13 ميجابكسل + مستشعر للعمق 2 ميجابكسل ميزات الكاميرا الخلفية HDR، panorama، فلاش LED تسجيل الفيديو جودة 1080 بيكسل الكاميرا الأمامية دقة 8 ميجابكسل استخدامات الكاميرا الأمامية تصوير السيلفي، مكالمات الفيديو

مواصفات أخرى للهاتف

المواصفات الأخرى التفاصيل البطارية 5000 مللي أمبير في الساعة، شحن سريع 33 واط منفذ الشحن USB Type-C 2.0 تقنية GPS متوفرة بلوتوث Bluetooth 5.0 المعالج Snapdragon 680 من كوالكوم مع وحدة Adreno 610 للرسومات ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) 6 جيجابايت ذاكرة التخزين الداخلية UFS 2.1 بسعة 128 جيجابايت

سعر هاتف Oppo A76

يتاح للمستهلكين في السوق المصري الحصول على هاتف Oppo A76 بتكلفة تقريبية تبلغ حوالي 6,599 جنيهًا.