تكنولوجيا

لمحدودي الدخل”.. هاتف Oppo A76 ارخص موبايل اوبو في مصر للشباب المواصفات والسعر

ahmed.khaledمنذ 31 دقيقة
0
Oppo A76
Oppo A76

يسعى العديد من الشبان الراغبين في شراء هواتف ذكية إلى اقتناء أجهزة متميزة تجمع بين مواصفات ممتازة وسعر مناسب يتناسب مع إمكانياتهم المالية، وبما أن ارتفاع أسعار الهواتف أصبح عبء كبير، فإن اختيار هاتف يناسب الميزانية هو الخيار الأفضل، فيما يلي سوف نتعرف على أفضل وأرخص هاتف Oppo أوبو للشباب.

أفضل وأرخص هاتف Oppo

يعتبر هاتف Oppo A76 من بين أفضل الأجهزة التي أطلقتها شركة أوبو، حيث يقدم توازنًا مثاليًا بين مواصفات عالية الجودة وسعر مناسب، يتميز الهاتف بمجموعة من المميزات منها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية، وشاشة عالية الجودة تعرض صورًا واضحة، إلى جانب كاميرا مميزة تلتقط صورًا رائعة، والبطارية الكبيرة بسعة 5000 مللي أمبير تمنحك استخدامًا طويل الأمد بين عمليات الشحن.

مواصفات هاتف Oppo A76

المواصفاتالتفاصيل
نوع الشاشةIPS LCD مقاومة للمياه والغبار
حجم الشاشة6.56 بوصة
جودة الشاشةFHD+ (Full High Definition Plus)
الدقة720 × 1612 بكسل
معدل التحديثمتوسط 90 هرتز في الثانية
مستشعر البصمةمثبت على جانب الهاتف
ألوان الهاتفالأزرق والأسود

مواصفات الكاميرا

الكاميراالتفاصيل
الكاميرا الخلفية الرئيسيةمزدوجة، 13 ميجابكسل + مستشعر للعمق 2 ميجابكسل
ميزات الكاميرا الخلفيةHDR، panorama، فلاش LED
تسجيل الفيديوجودة 1080 بيكسل
الكاميرا الأماميةدقة 8 ميجابكسل
استخدامات الكاميرا الأماميةتصوير السيلفي، مكالمات الفيديو

مواصفات أخرى للهاتف

المواصفات الأخرىالتفاصيل
البطارية5000 مللي أمبير في الساعة، شحن سريع 33 واط
منفذ الشحنUSB Type-C 2.0
تقنية GPSمتوفرة
بلوتوثBluetooth 5.0
المعالجSnapdragon 680 من كوالكوم مع وحدة Adreno 610 للرسومات
ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)6 جيجابايت
ذاكرة التخزين الداخليةUFS 2.1 بسعة 128 جيجابايت

سعر هاتف Oppo A76

يتاح للمستهلكين في السوق المصري الحصول على هاتف Oppo A76 بتكلفة تقريبية تبلغ حوالي 6,599 جنيهًا.

إنضم لقناتنا على تيليجرام

الوسوم
ahmed.khaledمنذ 31 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إنضم لقناتنا على تيليجرام