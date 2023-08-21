الموظفين تستعد للصرف.. الحكومة تُعلن مواعيد صرف شهر أغسطس لجميع العاملين في الدولة بقيمة الزيادة الأخيرة

لم يتبق سوى ساعات قليلة على صرف مرتبات شهر أغسطس لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث إن الصرف يبدأ يوم 24 أغسطس، وفقًا لأخر بيان لوزارة المالية، فضلاً عن أن الصرف يستمر حتى يوم 30 أغسطس، مع العلم أن الرواتب تأتي بقيمة الزيادة الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرًا، وكان ذلك في شهر أبريل الماضي، هذا وأن الصرف يكون عبر جميع منافذ الصرف المختلفة ومن خلال البنوك والبريد المصري على مستوى الجمهورية.

مواعيد صرف المرتبات شهر أغسطس

كشفت وزارة المالية، عن أن صرف مرتبات شهر أغسطس يبدأ يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2023، فضلاً عن أن الصرف الخاص بالمتأخرات يكون في أيام 7 و9 و10 من الشهر نفسه، مع العلم أن هذه المتأخرات تأتي مع صرف المرتبات المقررة لهذا الشهر، إضافة إلى أن ذلك يُساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء الاقتصادية والعمل على سد الاحتياجات والمستلزمات الأساسية التي يحتاج إليها كل منزل، لهذا فإن الحكومة حريصة على تقديم كل سُبل الدعم والمساندة لجميع المواطنين والموظفين داخل الدولة.

جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2023

يتم صرف المرتبات في مواعيد وأيام مختلفة وفقًا لما تحددها كل جهة أو مؤسسة عاملة في الدولة، مع العلم أن وزارة المالية تُعلن كل شهر الجدول الخاص بعمليات الصرف، في سبيل تعرف كل موظف على الموعد المحدد للقيام بصرف الراتب الخاص به، فضلاً عن أن ذلك يبدأ من يوم 23 أغسطس ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري، ويكون بقيمة الزيادة المقررة من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.