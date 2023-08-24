زيادة 150 جنيه بأثر رجعي افرحوا يلا وهيصوا”.. صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 بزيادة جديدة لهذة الفئات

في خبر سار تلقى أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية إعلاناً هاماً خلال الساعات الأخيرة من يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس الجاري، تمثل هذه الإعلانات نقلة إيجابية تجاه تحسين أوضاع الأشخاص المستحقين للمعاشات وتعزيز دورهم في المجتمع.

قرار نقابة المهندسين زيادة المعاشات ومنحة الزواج

في خطوة نوعية أصدرت نقابة المهندسين في مصر قراراً بزيادة المعاشات لجميع أعضائها في جميع المحافظات، وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع المجلس الذي ترأسه السيد طارق النبراوي، وذلك يوم السبت الماضي الموافق 19 أغسطس 2023.

ما هي قيمة الزيادة الجديدة؟

تبلغ الزيادة الجديدة مبلغ 150 جنيه مصري وسيتم تطبيقها بشكل رجعي اعتبارًا من شهر يوليو الماضي، ومن المتوقع أن يتم بدء صرف معاش لهذه الزيادة في الأيام القليلة القادمة من خلال منافذ الصرف المعترف بها.

وتم رفع منحة الزواج لابنات المهندسين المتوفين إلى 5000 جنيه مصري، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بُذلت لتعزيز موارد النقابة واستثمار أصولها بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات الصلة.

صرف معاشات سبتمبر 2023 بزيادة جديدة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج عن بدء صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 اعتباراً من الجمعة القادمة الموافق الأول من سبتمبر سيتم توفير منافذ متعددة لصرف هذه المعاشات، بما في ذلك هيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي والبنوك المصرية ومنافذ الصراف الآلي والخدمات الإلكترونية.

وستشمل معاشات سبتمبر الزيادة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي سابقاً والتي تقدر بنسبة 15%، وسيتم تطبيق هذه الزيادة على معاشات مختلفة تتراوح بين 175 جنيهًا و1635 جنيهًا وفقًا للمادة 35 من قانون التأمينات الجديدة، هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً وأصحاب المعاشات والموظفين لمواجهة تداعيات الأحداث العالمية.

ستقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ببدء صرف معاشات شهر سبتمبر يوم الجمعة الموافق القادم، يتاح للمستفيدين خيار الحصول على معاشاتهم عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والبريد، وتتاح فرصة للمستفيدين للصرف من خلال المحافظ الإلكترونية المخصصة للهواتف المحمولة، يمكن للمستفيدين الحصول على معاشاتهم من خلال جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة في جميع محافظات مصر.