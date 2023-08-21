لو جايب عربية جديدة مترجعش تندم”.. وزارة التموين تعلن عن أنواع السيارات التي تسبب في الحذف من بطاقة التموين

طلبت وزارة التموين في وقت سابق من أصحاب السيارات الحديثة الذهاب إلى مكاتب التموين لتقديم إفادة بإمتلاكهم لسياراتهم من عدمه، ويجب على كل من يتلقى هذه الرسالة من خلال بون صرف الخبز تقديم شهادة من المرور تحتوي على معلومات حول السيارة التي يمتلكها، وإذا كان الشخص ليس من أصحاب السيارات، فيجب عليه تقديم شهادة تثبت عدم امتلاكه لسيارة عند استلامه للرسالة، تجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات بشأن حذف بعض الفئات من الدعم تستثني أصحاب السيارات موديل 2014 وما بعده من هذا الإستبعاد.

موديلات السيارات المحذوف أصحابها من بطاقات التموين

وضع وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، مبادئ ومعايير لتنظيم منظومة الدعم السلعي والخبز بهدف تحديد الأشخاص المستحقين للدعم وحذف من لا يستحقه بناءً على مؤشرات الإنفاق ومعدلات الإستهلاك، وفي المرحلة الأولى التي تم تطبيقها بالفعل، شملت هذه المبادئ كل من يمتلك سيارة فارهة من موديل 2014 فأحدث، أما في المرحلة الثانية شملت من يمتلك سيارة فارهة أو سيارة من موديل 2014 فأحدث، وأشار أحمد كمال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك بعض الماركات تم حذفها بالفعل من بطاقات التموين بناءً على هذا القرار وهي كالتالي:

(فولكس فاجن، أودي، جاجوار، فيراري، بي أم دابليو، مرسيدس، لكزس، بنلتي، لاند روفر، بورش، جيب جراند شروكي، دودج، كاديلاك، ستروين، تويوتا لاند كروز).

رفض تظلمات أصحاب سيارات 2018

أفادت التقارير بأن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قد أعلن أن كل من يمتلك سيارة من موديلات عام 2018 فما بعده سيتم حذفه من قاعدة بيانات بطاقة التموين وإلغاء بطاقته، وأكد في تصريحات تلفزيونية أن هذا القرار سينطبق على جميع الأشخاص الذين يمتلكون سيارات حديثة من هذه الطرازات، وأوضح أن أي تظلم يتم تقديمه في هذا الشأن سيتم رفضه بشكل مباشر لأنه لن يتم قبول أي تظلم ولن يتمكن مالك السيارة من العودة إلى منظومة التموين مرة أخرى، وأشار إلى أن القرار ساري أيضًا على شراء السيارات بالتقسيط، فإذا كانت من نفس موديل السنة 2018 وتم الدفع بالتقسيط، سيتم تطبيق قرار الحذف من منظومة التموين على مالكها.