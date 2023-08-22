هتتجيب عيش من اي مكان براحتك”.. هل يمكن صرف الخبز ببطاقة التموين والسلع التموينية من أي محافظة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية قواعد صرف الخبز والسلع التموينية، حيث قامت بتنظيم صرف الخبز والسلع التموينية وفقًا للمحافظة التي تصدرت البطاقة منها، ويتم استثناء صرف الخبز من أي محافظة لمدة شهرين فقط في العام، تلك هي القواعد التي تحكم عملية توزيع الخبز والسلع التموينية للمستفيدين من الدعم في مصر.

هل يجوز صرف الخبز ببطاقة التموين من أي محافظة

لا يُسمح صرف الخبز ببطاقة التموين من أي محافظة أخرى بخلاف تلك التي تقيم فيها الأسرة صاحبة البطاقة التموينية والتي صدرت منها البطاقة، ويتم تنظيم صرف الخبز والسلع التموينية وفقًا للمحافظة التي صدرت منها البطاقة التموينية، يتعين على الأسرة صاحبة البطاقة الحصول على مقررات التموين والخبز من البقال التمويني المتواجد في منطقتها أو حيز إقامتها.

صرف دعم الخبز في 10 محافظات ساحلية

تفتح وزارة التموين صرف الخبز في عشر محافظات خلال فترة شهرين فقط وهي فترة إجازة الصيف، لتسهيل الحصول على الخبز للمواطنين الذين يقضون عطلتهم الصيفية في المحافظات الساحلية، يمكن لأي أسرة حاملة للبطاقة التموينية صرف الخبز دون الحاجة للإلتزام بالمحافظة التي صدرت منها البطاقة بهذا القرار هي:

محافظة مطروح.

محافظة الإسكندرية.

محافظة بورسعيد.

محافظة الإسماعيلية.

محافظة السويس.

محافظة البحر الأحمر.

محافظة جنوب سيناء.

مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

مركز جمصة بمحافظة الدقهلية.

مركز رأس البر في دمياط.

صرف حصة الخبز المدعم لحاملي البطاقات

تضمنت تعليمات وزارة التموين لمديري المديريات في المحافظات الساحلية وشددت على توفير الدقيق المدعم في المخابز المزدحمة خلال فترة عطلة الصيف، هذا يهدف إلى تيسير صرف حصص الخبز المدعم للمواطنين أثناء إجازتهم الصيفية، وذلك بعدما تم فتح منظومة دعم الخبز في 10 محافظات ساحلية لخدمة المصطافين دون الحاجة للإلتزام بمحافظة صدور بطاقة التموين.