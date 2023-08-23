الحق نفسك بسرعة عشان متندمش”.. تنبيه هام من الحكومة بشأن وجود هذا الشيء في السيارة غرامة مالية كبيرة

خلال الفترة الأخيرة اعتمدت الحكومة المصرية سلسلة من التعديلات على قانون المرور والتي ستفرض عقوبات مالية جديدة تتراوح بين 100 جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، وذلك حسب نوع المخالفة التي ترتكب، تتضمن هذه التعديلات العديد من النقاط البارزة، مثل ارتكاب أفعال فاضحة في الطريق العام، الاعتداء على رجال المرور، وتجاوز السرعة المقررة على الطرقات، وأمور أخرى سوف نتعرف عليها بالتفصيل في السطور القادمة.

عقوبة وجود هذا الشيء في السيارة

من بين هذه المخالفات هي عقوبة وجود زجاج فاميه أو ملصقات معتمة على زجاج السيارات لإخفاء ما بداخل السيارة، حيث يعاقب أي مواطن يقوم بهذا العمل بدفع غرامة مالية قدرها 300 جنيه، ولا يقتصر الأمر على الغرامة فقط بل قد يتم سحب رخصة السير والقيادة من السائق في حال عدم الامتثال لدفع تكلفة التصالح المالي، والتي تبلغ قيمتها 50 جنيها فقط.

غرامات مالية أخرى عند ارتكاب هذه الأفعال

يتضمن القانون مجموعة متنوعة من الغرامات الأخرى مثل مخالفة تعليمات رجال المرور التي قد تفرض غرامة مالية تتراوح بين 100 و500 جنيه، وفي حال ترك السيارة في مكان يتسبب في تعطيل حركة المرور، يفرض غرامة مالية تتراوح بين 200 و2000 جنيه، وعندما يكون سائق السيارة غير مجهز بطفاية حريق، يمكن أن يواجه غرامة مالية تتراوح بين 500 و1500 جنيه.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتعزيز سلامة الطرق وترشيد التصرفات المرورية، وتهدف إلى ضبط السلوكيات غير اللائقة على الطرقات العامة، ومن المهم أن يكون أصحاب السيارات على دراية تامة بتلك التعديلات والعقوبات المالية المرتبطة بها، لتجنب الوقوع في المخالفات وتفادي تبعاتها.