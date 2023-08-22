أنجز نفسك بمقدم 25الف”.. بدء حجز اراضى وزارة الاسكان 2023 لمحدودي الدخل ( الشروق – حدائق أكتوبر – برج العرب الجديدة )

يسعى المواطنون في مصر إلى استفادة من فرص شراء أراضي الإسكان المخصصة للأفراد ضمن برنامج “مسكن”، الذي يهدف إلى توفير فرص الإسكان الميسر والميسر للمواطنين، يأتي هذا البرنامج استمراراً للجهود الحكومية في تحقيق التنمية العمرانية وتوفير الإسكان اللائق، وتعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تيسير إجراءات حجز قطع الأراضي السكنية في المدن الجديدة من خلال طرح جديد.

حجز أراضي الإسكان

يبدأ موعد التقديم على أراضي الإسكان في المدن الجديدة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22/8/2023 وسيستمر لمدة شهرين، سيتم تنفيذ الحجز عبر نظام الطرح الدائم وذلك ضمن الطرح الثالث للتخصيص الفوري.

تبدأ خطوات حجز قطع الأراضي المعروضة في المدن الجديدة اعتبارًا من 22 أغسطس وحتى 21 أكتوبر المقبل، حيث يمكن للمواطنين الاطلاع على القطع المتاحة وحجزها من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز “هنا“.

الأماكن المتاحة وتوزيع القطع

يتضمن الطرح إجمالي 522 قطعة أرض توزع على مختلف المحاور الإسكانية في عدد من المدن الجديدة، وتفصيل القطع كما يلي:

38 قطعة أرض في محاور الأراضي الأكثر تميزًا في مدن مثل القاهرة الجديدة، العبور، والمنصورة الجديدة.

155 قطعة أرض في محاور الأراضي المميزة في مدن مثل الشروق، حدائق أكتوبر، الصالحية الجديدة، برج العرب الجديدة، الفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة.

329 قطعة أرض في محاور الأراضي المتوسطة في مدن مثل السادات، برج العرب الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، ناصر الجديدة، غرب قنا الجديدة، وأخميم الجديدة.

اسعار حجز أراضي الإسكان

يتعين على المتقدمين لحجز قطع الأراضي دفع جدية الحجز وفقًا للفئة التي يرغبون في الحجز فيها:

350 ألف جنيه لقطع الأراضي الأكثر تميزًا.

100 ألف جنيه لقطع الأراضي المميزة.

25 ألف جنيه لقطع الأراضي المتوسطة.

إجراءات الحجز

إنشاء حساب: المتقدم يقوم بإنشاء حساب جديد على الموقع المخصص للحجز للعملاء الجدد.

إدخال البيانات: يقوم المتقدم بإدخال بياناته الشخصية مثل الرقم القومي، الاسم، البريد الإلكتروني، رقم الهاتف، والعنوان.

اختيار المحور والمدينة: المتقدم يحدد المحور والمدينة التي يرغب في حجز قطعة أرض فيها.

اطلاع على التفاصيل: يمكن للمتقدم معاينة تفاصيل القطع المتاحة وموقعها من خلال الكروكيات المتاحة.

استكمال الإجراءات: المتقدم يكمل باقي الإجراءات ويختار طريقة السداد ونسبة الاستكمال حسب نوع القطعة المرغوبة.

استمارة الحجز: بعد اختيار القطعة والاستكمال، يقوم المتقدم بتعبئة استمارة الحجز وتوقيعها.

المستندات المطلوبة: يقوم المتقدم بإرفاق استمارة الحجز مع تعهد بأنه لم يخصص وحدة سكنية أو قطعة أرض سابقًا، بالإضافة إلى إيصال دفع جدية الحجز ومصاريف الدراسة.

أسبقية السداد بالدولار

في حالة وجود تنافس على قطعة أرض في محور الأراضي الأكثر تميزًا، سيتم منح أفضلية للسداد بالدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وذلك بعد مرور 60 يومًا على إيداعه بالبنك، أما في حالة التساوي بين طالبي الحجز سيتم إجراء قرعة علنية لتحديد الحاجز النهائي.

تقوم هيئة المجتمعات الخاصة بالعمران في مصر بطرح أراضي الإسكان الاجتماعي التي توفرها الدولة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، ويتم تصنيف هذه الأراضي إلى أراضي إسكان متميزة، وأراضي إسكان أكثر تميزاً، وأراضي إسكان متوسط، يتم الإعلان عن حجز هذه الأراضي وتوفير وحدات سكنية بأسعار معقولة من خلال مشروع مسكن، والتي تشمل محافظات مختلفة مثل العاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، ويمكن للراغبين في الحجز زيارة الموقع الرسمي لمشروع مسكن، وتقديم طلبات الحجز بملء المعلومات الشخصية واختيار الوحدات السكنية المرغوبة وطرق التسديد.