يافرحتهم ياهناهم”.. اضافة المواليد والزوجة علي بطاقة التموين 2023 علي موقع دعم مصر أعرف الخطوات

تعتبر إضافة المواليد إلى بطاقة التموين خطوة مهمة للمواطنين ولذلك يحتاج الناس إلى معرفة المعلومات والإجراءات الصحيحة لإتمام هذه العملية، يمكن للمستحقين وفقًا للقرارات الوزارية إضافة المواليد والزوجة إلى بطاقة التموين 2023 عبر بوابة مصر الرقمية، تلك الإجراءات تساعد على توفير الدعم الغذائي للأسر المحتاجة وتعزز من رعاية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

إضافة مواليد على بطاقة التموين 2023

إضافة المواليد إلى بطاقة التموين في عام 2023 يعتبر خطوة ذات أهمية بالغة للمواطنين حيث تتيح لهم تحسين قدرتهم على تلبية احتياجات أفراد أسرهم من المواد الغذائية، ويمكن إجراء إضافة المواليد والزوجة عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك باتباع خطوات بسيطة، ويمكن إضافة حد أقصى 4 أفراد إلى البطاقة الواحدة، تمكن بطاقة التموين صاحبها من صرف سلع غذائية بقيمة 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد مقيد على البطاقة، ويتم تقديم الطلب من خلال ملء البيانات المطلوبة عبر بوابة مصر الرقمية وحفظ الطلب.

خطوات إضافة المواليد إلى بطاقة التموين

يمكن إضافة المواليد والزوجة إلى بطاقة التموين من خلال بوابة مصر الرقمية.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد تشمل: المستفيدين من معاش تكافل وكرامة، كارت الخدمات المتكاملة، معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء الشهداء وأسر الشهداء.

يجب أن لا تقل أعمار المواليد عن أربع سنوات، ويمكن إضافة حد أقصى 4 أفراد على البطاقة الواحدة.

يتم تقديم الطلب عبر بوابة مصر الرقمية باستخدام بيانات صاحب البطاقة والأفراد المراد إضافتهم.

تسمح البطاقة بصرف سلع غذائية بقيمة 50 جنيهًا شهريًا لكل فرد مقيد على البطاقة.

خطوات إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية

الدخول عبر البوابة الرقمية.

اختيار خدمات التموين.

إدخال بيانات صاحب البطاقة التموينية.

إدخال بيانات الأفراد المراد إضافتهم.

تسجيل إجمالي الدخل الصافي للأسرة.

الضغط على “حفظ الطلب”.

رابط وخطوات إضافة الزوجة إلى بطاقة التموين 2023

يمكن إضافة الزوجة إلى بطاقة التموين أيضًا عبر بوابة مصر الرقمية، ويجب تقديم بيانات الزوجة بما في ذلك اسمها ورقمها القومي.

رابط إضافة الزوجة لبطاقة التموين 2023