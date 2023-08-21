بُشرى سارة لأصحاب المعاشات هيصوا”.. موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023 ورابط الاستعلام

تعقد المحكمة الإدارية العليا جلسة اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 للبت في قضية العلاوات الخمسة المطالب بها من قبل الاتحاد العام للمعاشات، يطالب الاتحاد الحكومة بتخصيص الموارد المالية اللازمة لصرف هذه العلاوات التي تبلغ نسبتها 80% لأصحاب المعاشات، وتستند هذه الدعوى القضائية إلى حكم صدر في فبراير 2019، يتضمن الحكم حق أصحاب المعاشات في الحصول على 80% من آخر 5 علاوات لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسي، وتم صرف هذه العلاوات في عام 2020 بتكلفة تقدر بـ 35 مليار جنيه.

شروط الحصول على العلاوات الخمس

يشترط لصرف العلاوات الخمس أن يصدر قانون جديد من مجلس النواب، ويجب أن يكون الحكم نهائياً وواجب النفاذ، مماثلًا للحكم الصادر في فبراير 2019، وتتمثل شروط الحصول على العلاوات كما يلي:

يجب أن يكون المعاشي مستحقًا للعلاوة.

يجب ألا يكون قد حصل على العلاوات الخمس في عام 2020.

يجب أن لا تكون العلاوات الخمس ضمنت له في آخر 5 علاوات متعلقة بالأجر الأساسي.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات سيكون في 2 سبتمبر 2023 بدلاً من 1 سبتمبر 2023، وتم تأجيل الموعد ليوم واحد نظرًا لأن اليوم الأول من سبتمبر يصادف عطلة رسمية، وبالتالي سيتم صرف العلاوات في اليوم الموافق للثاني من سبتمبر.

طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمس

للاستعلام عن العلاوات الخمس يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية.

إدخال الرقم القومي بشكل صحيح.

إدخال كلمة المرور.

تقديم البيانات اللازمة.

إدخال الهوية المتعلقة بك.

تأكيد أنك لست روبوت.

النقر على زر “استعلم”.

جدول صرف العلاوات الخمس للمتقاعدين في سبتمبر 2023