قوم ابني دلوقتي مضيعش وقت.. الحكومة تزف بُشرى سارة بشأن فتح تراخيص البناء بالمدن والقرى

تصدر فتح تراخيص البناء للمواطنين مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة القليلة الماضي، مما أثار جدلاً كبيرًا بين رواد التواصل، تزامنًا مع تداول البعض لحقيقة إعادة فتح باب التراخيص في جميع محافظات الجمهورية، مع وجود مشروع قانون مقدم من الحكومة لمجلس النواب، يتم عرض القضية الخاصة بالبناء وتعديل بعض أحكام قانون البناء مرة أخرى، لهذا سنوضح لكم حقيقة وقف تراخيص البناء.

حقيقة وقف تراخيص البناء

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالرد على حقيقة وقف تراخيص البناء، حيث أوضح أن ما يتردد من أنباء بشأن صدور قارر مد وقف التراخيص الخاصة بالبناء للوحدات السكنية في المحافظات لمدة تصل إلى 6 أشهر عارية تمامًا من الصحة، وكذلك نفت وزارة التنمية المحلية هذه الأخبار الغير صحيحة، مؤكدة أن فتح باب التراخيص الخاصة بالبناء مازال مستمرًا حتى الدور الرابع لحين اكتمال انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة.

صعوبة تنفيذ اشتراطات البناء الجديدة

وفي نفس السياق، أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن تراخيص البناء مفتوحة بالفعل ولم يتم إغلاقها، لكن وقف الضوابط والاشتراطات القديمة ما زالت قيد المراجعة، ومن المتوقع أن يتم إيقافها في الوقت الفعلي لصعوبة تطبيقها، ومن بين هذه الشروط هو تحديد حجم الارتفاعات والأدوار التي تمثل عائقًا كبيرًا للكثير من المواطنين، لهذا يسعى مجلس النواب إلى تعديل مثل هذه الاشتراطات عبر بحث مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة بغرض تعديل مثل هذه المواد، حتى يسهل على المواطنين مواصلة عمليات البناء مرة أخرى.