تحميل ملفات ✅ بي دي اف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة دفعة رقم 5 عبر منصة مظلتي ووزارة العمل spa gov iq

يهتم بالبحث الكثير من الشعب العراقي المتقدمين للحوص على منحة للتعرف على اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعيه العراق ووصل عددهم ما يقارب 300 الف شخص ومن خلال مقالنا سنتعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة دفعة رقم 5.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2023

تعمل الوزارة على توفير الوجبة التاسعة للعديد من المواطنين فقد صرحت عن عدد المواطنين المؤهلين للحصول على الوجبة ويمكن ان يص عددهم إلأى 150 ألف مواطن فقط كما يتوقع ان تعلن خلال الفترة الثادمة عن وجبة تالية للعمل على تسهيل حياة المواطنين ومساعدتهم على مواجهة لظروف الصعبة.

تحميل كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

يمكن لجميع المشمولين في الحماية الاجتماعية التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة ال4 سيتم إعلانهم على مدار 3 أسابيع ويمكننا من خلال معرفة الخطوات المطلوبة ومنها منصة مظلتي العراقية وهي:

يتم الدخول على موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق.

ثم يتم إدخال رقم البطاقة الذكية الخاصة.

كتابة الكود المرئي والذي يتكون من 5 أرقام.

نضغط على خانة تنزيل ملفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

البحث عن الاسم من خلال كتابته بالصيغة الرباعية.

يتأكد عند ظهور الاسم من ضمن أسماء المستفيدين بالوجبة الرابعة.

ما هي اهم شروط القبول في دعم الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على ضرورة توافر شروط ضرورية والتي من بينها.

يكون المتقدم حاملا الجنسية العراقية ومن أصول عراقية لكلا الوالدين.

ألا يكون عدد أفراد الأسرة أقل من 4 أشخاص.

يجب ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

الا يكون لديه أي عقارات أو تأمين صحي.

يجب أن لا يكون للأسرة معيل.

وحتي الان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعلنت عدم توفير الوجبة الخامسة باسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وتعمل علي توفير الكشوفات بالفترة القادمة فور الانتهاء من عمليات الفرز .