موعد بداية الدراسة في مصر 2023 -2024 …. وحقيقة تأجيل الدراسة

موعد بداية الدراسة في مصر 2023 -2024، مع اقتراب موعد بداية العام الدراسي الجديد وتبدأ عمليات البحث تتزايد عن الموعد الرسمي الذي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية على الإنترنت، وخلال الساعات الأخيرة بدأت الأنباء تتردد عن تأجيل الدراسة في مصر إلا أن الوزارة نفت هذه الأخبار وأكدت عن بداية الدراسة في مصر في الموعد الرسمي لها دون تأخير.

موعد بداية الدراسة في مصر 2023 -2024

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يبدأ العام الدراسي 2023-2024 في مصر بداية من 30 سبتمبر 2023 في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، وأشارت الوزارة إلى أن الدراسة سوف تستمر حتى 8 يونيو عام 2024، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 في 27 يناير 2024.

الجدول الزمني للعام الدراسي الجديد 2023/24 في مصر

تبدأ الدراسة للعام الدراسي 2023 في يوم 30 سبتمبر 2023.

انتهاء الفصل الدراسي الأول في 27 يناير 2024.

امتحانات الفصل الدراسي الأول في جميع المحافظات تبدأ في 14 يناير 2024.

9 يناير 2024 تبدأ امتحانات مدارس التعليم الفني.

يوم 6 فبراير 2024 سوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني.

6 يونيو 2023 ينتهي الفصل الدراسي الثاني.

25 مايو بداية امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

حقيقة تأجيل الدراسة في 2024

ونشرت العديد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي خلال الساعات الأخيرة خبر تأجيل الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023، إلا أن وزارة التربية والتعليم نفت هذه الأخبار المتداولة مشيرة إلى أن الدراسة سوف تبدأ الموعد الرسمي لها دون تأخير، وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالاحتياطات الاحترازية خلال تواجد الطلاب في الفصول للحد من انتشار المتحور الجديد التي أعلنت عنه وزارة الصحة مطلع الشهر الجاري، وخوفاً على سلامة الطلاب من خطر انتشار الفيروس .