بيان عاجل بصرف زيادة جديدة لاصحاب المعاشات بأثر رجعي.. تعرف على الفئة المستفيدة

يتساءل الكثيرين حول صرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات فما هي، حيث تسعى الحكومة المصرية بشكل مستمر في تقديم يد العون لكافة المواطنين في جمهورية مصر العربية لإعاناتهم على متطلبات الحياة في ظل الظروف المعيشية الأخيرة التي تمر بها كافة أنحاء البلاد، لذا سنتطرق اليوم لتوضيح المزيد من التفاصيل التي تخص أصحاب المعاشات.

زيادة جديدة لاصحاب المعاشات

تلقى اليوم أصحاب المعاشات قرار مفاجئ بصرف زيادة جديدة لهم بأثر رجعي من ضمن مستحقاتهم الشهرية، حيث أصدرت نقابة المهندسين في مصر قرار بزيادة المعاشات لكافة أعضائها على مستوى كافة المحافظات وذلك وفقًا لما تم تداوله خلال الاجتماعي الخاص برئاسة طارق النبراوي يوم السبت الموافق 19 أغسطس من الشهر الجاري.

150 جنيه زيادة بأثر رجعي

أعلنت اليوم نقابة المهندسين المصرية عن زيادة جديدة تُقدر بـ 150 جنيه لكافة أعضائها في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية وسوف تكون بأثر رجعي بدءً من يوليو الماضي وعلى أن يبدأ صرفها خلال الأيام المُقبلة القليلة القادمة من خلال المنافذ الخاصة بالصرف، لذا ينتظرها جميع الأشخاص التابعين للنقابة.

منحة جديدة

أصدر أيضًا مجلس نقاب المهندسين اليوم قرار برفع منحة الزواج لابنة المهندس المتوفي لـ 5000 جنيه مصري وذلك بعد الجهود خلال الفترة الماضية وذلك لزيادة الموارد الخاصة بالنقابة وأيضًا لإعانة أسرة الشخص المتوفي على تجهيز أبنتهم بشكل جيد في ظل الظروف المعيشية العصيبة.

في مقابل هذا الخبر أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن صرف زيادن بنسبة 15% لأصحاب المعاشات حيث تتراوح ما بين 175 وحتى 1635 جنيه على حسب قيمة المعاش الحاصلين عليه.