هأم لاصحاب عدادات الكارت ” اسعار شرائح الكهرباء في العداد الكارت 2023 وأسباب خصم الرصيد

كشفت الشركة القابضة للكهرباء في إعلان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” عن المبالغ المستحقة لخصمها من رصيد العداد مسبوق الدفع، المعروف أيضًا بـ “أبو كارت”، وذلك وفقًا لشرائح استهلاك الكهرباء خلال العام المالي الحالي “2022- 2023″، تمثل هذه المبالغ تكاليف استهلاك الكهرباء بناءً على الفئة الزمنية التي ينتمي إليها كل مشترك، حيث يتم تطبيق أسعار مختلفة لكل شريحة استهلاك، وهذا الإعلان يسهم في توعية المشتركين بتكاليف استهلاك الكهرباء والمساهمة في إدارة استهلاكهم بشكل فعّال ووفقًا لإحتياجاتهم الفعلية.

اسعار شرائح الكهرباء في العداد الكارت 2023

الشريحة الاستهلاك (كيلووات/ساعة) سعر الكيلووات/ساعة (جنيه) رسوم الخدمة (جنيه) الأولى 0 – 50 0.48 1 الثانية 51 – 100 0.58 2 الثالثة 101 – 200 0.77 6 الرابعة 201 – 350 1.06 11 الخامسة 351 – 650 – تصاعدي – 15 السادسة 651 – 1000 1.28 25 السابعة أكثر من 1000 1.45 40

يرجى ملاحظة أن أسعار الشرائح الخامسة والسادسة تعتمد على الاستهلاك التراكمي، حيث يتم تراكم الأسعار حسب الفئات

طريقة شحن العداد الكارت بالموبايل 2023

طريقة شحن العداد الكارت بالموبايل في عداد الكهرباء عبر تطبيقات “sahl gtpay” و “my fawry” هي كالتالي:

قم بتحميل التطبيق المناسب وقم بفتحه.

قم بتسجيل البيانات الخاصة بك في التطبيق.

اختر نوع العداد الخاص بك (postpaid أو prepaid) واسم الشركة التي تقدم خدمات الكهرباء لك.

إذا كنت تستخدم عدادًا مسبوق الدفع (prepaid)، سيطلب منك التطبيق “لو عايز تشحن”، ثم قم بوضع كارت العداد بظهر هاتفك المحمول لقراءة البيانات.

حدد المبلغ الذي ترغب في شحنه إلى العداد.

اختر طريقة الدفع عبر بطاقة الفيزا.

ستصلك رسالة تؤكد على خصم المبلغ المحدد من رصيد بطاقتك الائتمانية.

بعد ذلك، قم بوضع كارت العداد مرة أخرى بظهر هاتفك المحمول لنقل الشحنة إلى العداد الكهربائي.

أسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء

هناك عدة أسباب تؤدي إلى خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع من بين هذه الأسباب:

خصم الأقساط: يتم تركيب عدادات مسبقة الدفع لبعض المشتركين بنظام التقسيط، خاصةً عند استبدال العداد القديم بآخر مسبق الدفع، في هذه الحالة يتم خصم القسط الشهري مع بداية كل شهر.

جدولة التراكمات: بعض المشتركين يمكن أن يتراكم لديهم استهلاك كبير للكهرباء، في حالة تركيب عداد مسبق الدفع، يتم جدولة هذه التراكمات وتقسيطها على أقساط شهرية، وبالتالي يتم خصم القسط كل أول شهر من رصيد العداد.

الخصم الشهري في حالة الغلق: يتم خصم مبلغ قدره 9 جنيهات شهريًا في حالة عدم استهلاك الكهرباء، يتم هذا الخصم تلقائيًا نهاية كل شهر، ويتم خصمه من رصيد العداد عندما يكون المقروء صفرًا، أي أنه لا توجد استهلاكات خلال الشهر.