عشان لو بتدفع فلوس كتير واستهلاكك قليل”.. كيف يتم إعادة العداد الكهربائي أبو كارت للشريحة الأولى؟

يعمل عداد الكهرباء مسبق الدفع بنظام مبرمج بالوقت والتاريخ، ويعود إلى الشريحة الأولى مع بداية كل شهر، حيث يتم تقدير الاستهلاك بالتاريخ والوقت الصحيحين، في النظام القديم تمت محاسبة الإستهلاك من مرور القارئ حتى مروره مرة أخرى، مما قد يؤدي إلى تقدير غير دقيق للإستهلاك وزيادة في الفواتير، ومن المهم التحقق من أن وقت وتاريخ العداد مضبوطين بدقة. إذا لم يتم ضبطهما بشكل صحيح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحويل العداد إلى شريحة استهلاك أعلى، مما يتسبب في تكاليف أعلى لإستخدام الكهرباء بسعر الشريحة الأعلى.

كيف يتم إعادة العداد الكهربائي أبو كارت للشريحة الأولى؟

لإعادة العداد الكهرباء أبو كارت للشريحة الأولى، يجب اتباع الخطوات التالية:

شحن العداد: قم بشحن العداد بالرصيد الكافي للشريحة الأولى عندما يتم تعبئته مسبقًا.

تعديل الساعة والتاريخ: تأكد من ضبط الساعة والتاريخ على العداد بدقة وبالزمن الحالي.

انتظر بداية الشهر الجديد: عادةً يتم إعادة العداد للشريحة الأولى بشكل تلقائي مع بداية كل شهر جديد عندما تكون الساعة والتاريخ مضبوطة بشكل صحيح.

التحقق من الشريحة: بعد بداية الشهر الجديد وضبط الساعة والتاريخ بشكل صحيح، قم بتحقق من أن العداد قد عاد للشريحة الأولى بالتأكيد.

مميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع