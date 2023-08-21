رابط نتائج تظلمات الثانوية العامة الدور الأول 2023 tazalom.emis.gov.eg

رابط نتائج تظلمات الثانوية العامة الدور الأول 2023، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتائج تظلمات الثانوية العامة الدور الأول 2023 ، التي أعلنت عنه الوزارة أمام الطلاب حتى يتمكنوا من الإطلاع على نتائج التظلمات، والتي أعلنت الوزارة أنها انتهت من رفع النتائج بشكل رسمي على الموقع الرسمي للوزارة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط نتائج تظلمات الثانوية العامة الدور الأول 2023 .

رابط نتائج تظلمات الثانوية العامة الدور الأول 2023

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الإنتهاء من رفع نتيجة تظلمات الثانوية العامة على الموقع الرسمي للنتائج تيسيراً على أولياء الأمور الإطلاع ومعرفة النتيجة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في عدد كبير من محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت عدد كبير من تظلمات الثانوية العامة وأشارت إلى أنها اهتمت بمتابعة أعمال المراجعة على التظلمات المقدمة من الطلاب، وراعت تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب حتى لا يتعرض أحد إلى الظلم وذلك حتى يتمكن الطلاب من استرجاع الدرجات الضائعة والالتحاق بمراحل التنسيق، وأكدت الوزارة إلى أنه في حالة احقية الطالب في الحصول على درجات اضافية سوف يتمكن من الحصول على الرسوم التي قام بدفعها وهي 200 جنيه للمادة الواحدة، وأشارت إلى أن نتائج التظلمات سوف تكون متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى المقبلة …

رابط الاستعلام عن نتائج تظلمات الثانوية العامة 2023