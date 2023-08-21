معدلات القبول بالجامعات العراقية 2023 والحد الأدنى للقبول المركزي الفروع الاحيائي والتطبيقي والأدبي

معدلات القبول بالجامعات العراقية قامت بالإعلان عنها وزارة التعليم العراقية وهذا بعد نشر نتائج الثانوية العامة، حيث بدأ الكثير من الطلاب بالبحث عن معدلات القبول بالكليات والجامعات المتنوعة بالإضافة إلى الحد الأدنى للقبول المركزي بالفروع التطبيقية والأحيائية والأدبية لمعرفة الكليات الممكن الانضمام لها.

معدلات القبول بالجامعات العراقية

بدأت الجامعات العراقية باستقبال طلبات التقديم المتعلقة بطلاب الثانوية العامة بكل المحافظات للعام الجديد بجميع التخصصات، كما قامت وزارة التعليم بتقديم كثير من الاقتراحات المتعلقة بمعدلات القبول بالكليات والجامعات المختلفة، كما كشفت عن نتائج القبول الموازي لكل طلاب الثانوية العامة رسميًا، وتتمثل معدلات القبول وفقا لجامعة بغداد بالآتي:

معدلات القبول في الفرع الاحيائي والتطبيقي

ذكرت وزارة التعليم العراقية معدلات القبول لعام 2023 بكل التخصصات العلمية بمختلف الجامعات العراقية وهي كالآتي:

100.92 هو معدل القبول بكلية الطب.

98.75% هو معدل القبول بكلية الصيدلة بجامعة بغداد.

99.05% هو معدل القبول بكلية طب الأسنان.

95.33% هو معدل القبول بكلية الهندسة قسم الحاسوب بجامعة بغداد.

100.5% هو معدل القبول بكلية طب الكندي.

95.83% هو معدل القبول بكلية الهندسة في قسم الاتصالات والالكترونيات.

معدلات القبول في الفرع الأدبي

أوضحت وزارة التعليم العراقية معدلات القبول للكليات المختلفة بالفرع الأدبي للعام الجديد وهي كالآتي:

33% هو معدل القبول بكلية اللغات.

33% هو معدل القبول بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد .

83% هو معدل القبول بكلية العلوم السياسية.

80% هو معدل القبول بكلية التربية ابن رشد بجامعة بغداد .

83% هو معدل القبول بكلية التربية للبنات.

التقديم على الجامعات العراقية 2023

لكي تتمكن من الالتحاق بأحد الجامعات العراقية لابد من اتباع الآتي: