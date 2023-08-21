بوابة التعليم الفني رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس اليوم السابع عبر مركز المعلومات

تعتبر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم السابع الدور الثاني من أهم النتائج المتصدرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث من المتوقع أن تعلن وزارة التربية والتعليم الفني عن هذه النتائج وذلك عبر بوابة التعليم الفني والموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد إعلانها رسمياً من قبل الدكتور رضا حجازى، كما تم وضع خطوات استعلام النتائج برقم الجلوس فقط لتسهيل عملية الحصول عليها لجميع الطلاب والطالبات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني

وزارة التربية والتعليم أعلنت عن قرب موعد نتيجة دبلوم صنايع برقم الجلوس الدور الثاني، وكذلك ظهور نتيجة دبلوم تجارة الدور الثاني 2023، وجيمع التخصصات الفندقي الزراعي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وتسجيل الدرجات، والجدير بالذكر أن امتحانات الدبلومات الفنية للدور الثاني لعام 2023 قد بدأت في 29 يوليو الماضي واستمرت حتى يوم الخميس 10 أغسطس 2023، حيث قد أعلن الدكتور رضا حجازي في وقت سابق عن تميز نتائج شهادات الدبلومات الفنية بسمات خاصة، كما أن شهادات الدبلومات الفنية تشتمل على مجموعة متنوعة من التخصصات تصل إلى 23 شهادة مختلفة، ويجب التنويه أن شهادة الدبلومات الفنية تنقسم إلى نظامين للدراسة، وهما نظام الثلاث سنوات ونظام الخمس سنوات حيث تغطي تخصصات الدبلوم الفني مجالات متنوعة مثل الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة والفنادق، وتتنوع أساليب الدراسة بين العديد من الأنماط، بما في ذلك الدراسة النظامية ونظام التعليم والتدريب المزدوج ونظام التكنولوجيا التطبيقية ونظام الإعداد المهني.

بوابة التعليم الفني الدور الثاني

لينك نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 يتم تفعيله من أجل الحصول على النتيجة من خلال اتباع الإرشادات التالية:

قم بالدخول على بوابة التعليم الفني .

بعد الوصول إلى الصفحة، اكتب رقم جلوسك في الحقل المخصص.

حدد نوع الدبلوم الذي قمت بأدائه سواء فندقي أو زراعي أو صناعي أو تجاري.

انقر على عرض نتيجة دبلوم صنايع بالاسم فقط أو أي من الاقسام الاخرى.

وستظهر النتيجة بمجرد الضغط على استعلام ويمكن للطلاب معرفة تفاصيل درجاتهم وأدائهم في الامتحانات.

ويجدر بنا الإشارة إلى أن عدد الطلاب والطالبات الذين أهلوا لأداء امتحانات هذه المرحلة بلغ حوالي 219304 طالب، مما يمثل نسبة 29.87% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحانات في الدور الأول، والذي بلغ حوالي 734108 طلاب.