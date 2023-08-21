ظهرت”fany.emis” موقع نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني برقم الجلوس 2023 بوابة مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم

بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني تصدرت نتائج البحث موقع جوجل، حيث أفاد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني، بأن هذه النتائج ستعلن عنها بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة، ومن المتوقع أن تصدر رسميًا نهاية هذا الأسبوع، ولهذا سوف نورد كافة التفاصيل عنها، إلى جانب ذكر خطوات الاستعلام عنها.

نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

موقع نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني برقم الجلوس 2023 اليوم السابع يتم تفعيله في وقت قريب حيث ينبغي الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم الفني صرحت بانتهاء امتحانات الدور الثاني لهذه المرحلة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023، وأكدت أن عدد الطلاب الذين شاركوا في هذه الامتحانات بلغ حوالي 58118 طالبًا وطالبة، حيث تم تنفيذ الامتحانات في 358 لجنة مختلفة وفي مختلف التخصصات بما في ذلك الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي، وتضمنت هذه الامتحانات حوالي 645 مادة امتحانية، واستمرت في الفترة من 29 يوليو إلى 8 أغسطس، وقد تم تنفيذ هذه الامتحانات وفقًا للخطة المعدة لها بشكل منظم وميسر لتلبية احتياجات الطلاب الممتحنين.

بوابة مركز المعلومات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الدور الثاني يتم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع بوابة نتائج التعليم الفني.

اختر أيقونة “نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية”.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك.

وانقر بعد ذلك على استعلام عن نتيجة دبلوم صناعي – تجاري – فندقي- زراعي.

وبعد دقائق معدودة سوف تظهر النتيجة بشكل مفصل، وكذلك النسبة المئوية التي حصل عليها الطالب، ويمكنك طباعتها للاحتفاظ بها.

وبهذه الطريقة يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم بسهولة ويسر تام، والجدير بالذكر أنه قد تم التأكد من توزيع أسئلة امتحانات الدور الثاني إلى جميع اللجان وفقًا للجدول المحدد، وتذليل أية صعوبات قد تواجه لجان الامتحانات واتباع الإجراءات الأمنية المطلوبة لتأمين سير العملية بنجاح.

موقع وزارة التربية والتعليم

يقدم موقع مركز المعلومات الكثير من الخدمات للطلاب من ضمنها إمكانية الاستعلام عن النتيجة من خلال المنزل، سواء للدور الاول أو الثاني حيث أن وزارة التربية والتعليم قد قامت اليوم باعتماد النتيجة بشكل رسمي بنسبة نجاح وصلت إلى 92% وذلك من إجمالي عدد الطلاب الذين قد أدوا الامتحانات وهم 219 ألف طالب وطالبة.

يمكنك عزيزي الطالب إتمام عملية الاستعلام من خلال المنزل عن النتائج الخاصة بك بشكل الكتروني وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور النتائج رسميا بعد اعتماد الوزارة لها اليوم بشكل رسمي صباح اليوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري، حيث يحصل الطلاب عليها برقم الجلوس فقط.