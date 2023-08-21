رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 موقع وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس فقط رسميًا

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 ، تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقديم مبادرة جديدة للطلاب المستحقين لزيادة درجاتهم بعد التظلمات في امتحان الثانوية العامة 2023. سيتم تجديد شهاداتهم بدرجاتهم المحسنة والمجموع الجديد، وبالإضافة إلى ذلك، ستتواصل الوزارة مع مكتب تنسيق الجامعات 2023 لتحديث نتائج هؤلاء الطلاب. هنالك حق فوري للطلاب في استرداد رسوم التظلم التي دفعوها في المواد التي تم اكتشاف وجود درجات غير محسوبة فيها.

موعد اعلان نتيجة تظلمات الثانوية العامة

عقب إعلان نتائج الثانوية العامة 2023 مباشرة، انطلقت عملية تقديم تظلمات الطلاب في ذات العام، حيث فُتحت أبواب استقبال طلبات التظلم يوم الخميس الموافق للثالث من أغسطس في عام 2023، واستمر هذا الفرصة حتى إغلاقها يوم الخميس الماضي الموافق للسابع عشر من أغسطس في نفس العام.

رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في يوم غد الثلاثاء الموافق للـ 22 من أغسطس في عام 2023، نتائج مراجعات الثانوية العامة 2023 “الفترة الأولى”، وأوضحت الوزارة أنه خلال مراجعة نتائج الثانوية العامة 2023 “الفترة الأولى”، تبيّن أن بعض الطلاب حققوا تقدمًا في درجاتهم بصورة تُعتبر جديرة بالاعتراف، والتي لم تُحتسب في نتائجهم الأولية للامتحان.

رابط نتائج تظلمات الثانوية العامة

بعد تقديم طلبات التظلم لامتحانات الثانوية العامة 2023، يتيح للطلاب فرصة الاطلاع على رابط نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023 عبر طريقة حصرية: