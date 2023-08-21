بالتفصيل معدلات القبول الموحد 2023 2024 الحد الادنى للقبول في الجامعات الاردنية عبر admhec.gov.jo

تصدرت معدلات القبول الموحد 2023 2024 الجامعات الاردنية محركات البحث جوجل خلال الآونة الأخيرة، ومن المعروف أنها قد تختلف من جامعة إلى أخرى ومن تخصص إلى آخر، ويبدأ الطلاب والطالبات في البحث عن هذه المعدلات بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، وقد تم الإعلان عن النتائج في المؤتمر الذي انعقد في مقر مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في 16 أغسطس 2023، وسوف نوافيكم بالمزيد من التفاصيل عن هذه المعدلات.

معدلات القبول الموحد 2023 الجامعات الاردنية

الكشف عن معدلات قبول الجامعة الأردنية 2023 2024 يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، ووفقًا لمصادر تربوية موثوقة، ويُتوقع أن تكون هناك تشابه كبير جدًا بين معدلات القبول في الجامعات الأردنية للعام الحالي، وبين الحدود الدنيا للمعدلات التنافسية للسنوات السابقة، ويمكن تلخيص شروط القبول في الكليات والجامعات حسب التخصص الدراسي على النحو التالي:

أن يحصل الطالب على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية.

ويتاح لكافة طلاب الحقل الهندسي الناجحين في امتحانات الثانوية العامة التقديم لجميع الاختصاصات باستثناء اختصاصات الطب ودكتور الصيدلة وصيدلة وطب الأسنان وعلوم التمريض والتأهيل والعلوم الطبية المساندة.

توقعات معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023

وسيتم تحديد معدلات تخصصات القبول الموحد 2023 حيث تم الانتهاء من إعلان نتائج التوجيهي في الأردن لعام 2022 وذلك بعد الانتهاء من مراجعة علامات الطلاب ودراستها بعناية، وتزداد المنافسة على تخصصات الطب، الصيدلة، الهندسة بأنواعها، والعلوم بشكل كبير، لأنها من أكثر التخصصات التي يسعى الطلاب للالتحاق بها، كما أن معدلات القبول في هذه الجامعات للعام الحالي أكثر قبولاً مقارنة بالسنوات السابقة حيث تُظهر الأرقام التالية بعض معدلات القبول لبعض التخصصات:

الهندسة المدنية: 87.30

الهندسة الميكانيكية: 87.70

الهندسة الكهربائية: 88.40

الهندسة الكيميائية: 90.45

تكنولوجيا معلومات الأعمال: 83.55

الذكاء الاصطناعي: 65.00

العلوم الحياتية: 84.30

الرياضيات: 83.30

ونأمل لجميع الطلاب الالتحاق بالكليات المناسبة لهم، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق في المستقبل المهني والأكاديمي.

الاستعلام عن الحدود الدنيا للقبول الموحد 2023

يستطيع الطالب أن يقوم بالاستعلام والتعرف على معدلات القبول في الجامعات الاردنية عن طريق اتباع الخطوات التالية..