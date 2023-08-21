الان رابط تسجيل استمارة القبول المركزي في العراق 2023 استمارة التقديم الالكتروني على الجامعات العراقية

استمارة القبول المركزي في العراق 2023 من المستندات الهامة من اجل القبول في الجامعات العراقية، لهذا يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات حتى يتمكنون من الالتحاق الجامعات التي تقبل بالمجموع الخاص بهم، وقد نشرت وزارة التعليم العالي في العراق الحد الادنى للقبول بالجامعات، كما حددت مواعيد التسجيل ونعرفكم على باقي التفاصيل في السطور التالية.

استمارة القبول المركزي في العراق 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي في العراق عن اطلاق استمارة القبول المركزي في العراق 2023 وقد أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عن صدورها بشكل الكتروني، وتشمل هذه الاستمارة فروع قبول السادسة الاحيائي والسادس التطبيقي والسادس الادبي، كما تم توفير هذه الاستمارات من خلال منصة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة، اي بامكان الطلاب تحميل هذه الاستمارة عبر المنصة من أجل التقديم في الجامعات التي تناسبهم.

رابط استمارة التقديم على الجامعات العراقية

بصدد الحديث عن استمارة القبول المركزي في العراق 2023 نعرفكم فيما يلي على الخطوات الواجب اتباعها من أجل النجاح في التقديم الالكتروني للجامعات العراقية، وهي كما يلي:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة.

ثم قم بكتابة رقم التسجيل الخاص بك والرقم السري.

بعد الانتهاء من التسجيل ستظهر أمام الجميع الكليات المتاحة قم باختيار كليات التي ترغب بها حسب مجموعك ويصبح بإمكانك اختيار 35 رغبه فقط.

بعد الانتهاء من تحديد الرغبات اضغط على زر طباعة الاستمارة.

ثم قم بحفظ التعديلات.

موعد التسجيل في جامعات العراق 2023

صرحت وزارة التعليم العالي العراقية عن موعد التسجيل في الجامعات أنه سيبدأ في يوم 4 سبتمبر وستظل فترة التقديم ممتدة حتى يوم 18 سبتمبر، وتستمر هذه الإجراءات حتى مطلع شهر أكتوبر، لكي يتمكن الطلاب من دفع المصاريف الجامعية وبدء الدراسة مع بداية الشهر وتعد هذه المدة كافية جدًا حتى يتمكن الطلاب من معرفة الكليات التي تم قبولهم بها وتنظيم أمورهم.