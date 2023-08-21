نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس | بوابة التعليم الفني

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس، يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمو بالاطلاع على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني التي أصبحت محور اهتمام وبحث عدد كبير من الطلاب خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة في كافة المدارس على مستوى الجمهورية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني .

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة لأوراق الإجابة الخاصة بطلاب الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023، وشددت على المراقبين والمصححين الانتبته خلال عملية رصد وتجميع الدرجات حتتى لا يقع الظلم على أحد من الطلاب، وذلك حتى يتمكنوا من التقديم في المعاهد قبل انتهاء فترة التنسيق.

وأكدت وزارة التعليم أن نسب النجاح في الدور الثاني للدبلومات الفنية تخطت الـ 88%، وأكد أنها فرصة جيدة حتى يتمكن الطالب من جمع اكبر عدد من الدرجات، وأن يعوض الدرجات التي خسرها في امتحانات الدور الأول، وأشارت الوزارة أنه تيسيراً على الطلاب وأولياء الأمور خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة في عدد من محافظات الجمهورية، وتجنب التكدس أمام المدارس والحد من انتشار المتحور الجديد، ويمكنكم التعرف على رابط نتيجة الدبلومات الفنية من خلال اتباع الخطوات الآتية: