خلاص فرجت.. عاجل وزارة التضامن تعلن .. موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023.. ألحق أصرف قبل الزحمه

موعد صرف العلاوات الخمس، وفقًا لمصدر في وزارة التضامن في مصر، فقد تم تحديد موعد صرف العلاوات الخمس المستحقة لفئة المعاشات، والتي قد تشمل الفترة من عام 2006 إلى عام 2015، حيث سوف يتم صرف هذه العلاوات من خلال حسابات المستحقين البنكية، التاريخ المحدد لاستلام المكافآت الخاصة بـ المتقاضين للمعاشات، يمكنك معرفته من خلال السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

هذا وقد أعلنت وزارة التضامن أن اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل هو الموعد المحدد لبدء صرف الخمس العلاوات للمستحقين. ومع ذلك، تبين لاحقًا أن الأول من سبتمبر يصادف يوم السبت، لذا تم تأجيل الصرف إلى اليوم الثاني من سبتمبر.

تقسيمة الفئات التي تقوم العلاوات

وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتقسيم فئة المعاشات المستحقة للعلاوات الخمس إلى ثلاث مجموعات حتى تتجنب الازدحام و الازدحام أمام مراكز الصرف.

سيتم صرف المجموعة الأولى في تاريخ 2 سبتمبر 3023، وهؤلاء هم الأشخاص الذين يحصلون على معاش يقل عن 1500 جنيه.

سوف تقوم المجموعة الثانية بصرف المعاش في يومين هما 3/9/2023 و4/9/2023، وهم الأشخاص الذين يتلقون مبلغًا يتراوح بين 1500 و 2650 جنيه.

وسوف يتلقى أعضاء المجموعة الأخيرة معاشهم في الخامس من سبتمبر 2023، وهؤلاء الأشخاص هم الذين يتلقون معاشًا يتجاوز 2650 جنيه.

معرفة من هم يستحقون الحصول على العلاوات

تهدف صرف الخمس علاوات إلى توفير بعض الامتيازات للأشخاص الذين وصلوا إلى سن التقاعد في الفترة من عام 2006 إلى عام 2015. قامت الوزارة أيضًا بتوفير خدمة الاستعلام عن الأشخاص المستحقين للعلاوات من خلال الإنترنت وموقع هيئة التأمينات، وذلك عبر إجراء بعض الخطوات اللازمة.

الولوج إلى موقع هيئة التأمينات الخاص بها.

قدم الشخص الذي يتقاضى المعاش الرقم القومي الخاص به للحصول على معلومات حول العلاوة.

كتابة اسم والدة صاحب المعاش الأول.

النقر على اختيار لست روبوت.

إرسال الطلب.

الانتظار حتى ظهور البيانات.

متى بدأ صرف هذه العلاوات

هذا وقد تم صرف هذه العلاوات من قِبَل الحكومة في عام 2019، ومع ذلك، هناك عدد من الأشخاص لم يتمكنوا من الحصول عليها، لذا قررت الحكومة إتاحة الفرصة لهؤلاء الأشخاص الذين لم يحصلوا على العلاوات وحددت موعدًا لصرفها لهم.