معدلات القبول في سوريا 2023 .. رابط وزارة التعليم السورية .. ألف ألف مبروك

معدلات القبول في سوريا 2023، توفر وزارة التعليم السورية معدلات القبول في سوريا، تم توفير هذه المعدلات اليوم لأولياء الأمور والطلاب الذين يرغبون في معرفة مستوى أبنائهم في التعليم، حيث تم توفير هذه المعدلات في جميع مدن سوريا، حيث يمكن للمواطنين معرفة درجات أبنائهم ومراجعتها في الصف الذي يلي، وإذا كانت المعدلات متطابقة مع المتطلبات فسيتم قبولهم في المرحلة الثانوية. من خلال هذا المقال، سنقدم لكم معدل القبول والشروط الضرورية التي يجب توافرها.

معدلات القبول في سوريا 2023

يجب أن يكون مجموع الطالب في الصف التاسع في سوريا يعادل النسب المطلوبة للالتحاق بالثانوية العامة في سوريا، حيث يختلف متطلبات الالتحاق من محافظة إلى أخرى، لذا يجب على الطالب أن يركز على محافظته ومتطلبات القبول فيها.، هناك عدة شروط يجب توفرها للالتحاق بالصف العاشر في سوريا، ويتوقع التنسيق في بعض المحافظات على النحو التالي:

يتم تحديد الحد الأدنى لمعدل القبول في اللاذقية عند 2000 درجة.

معدل قبول ريف القبة هو 1451 درجة.

اللون الأسود يحتاج إلى 1786 درجة ليتم قبوله.

وتبلغ درجة القبول في ريف طرطوس حوالي 1861 درجة.

ومتوسط القبول في ريف الحسكة هو 1359 درجة فأعلى.

في ريف دمشق، يتم قبول الطلاب عند الحصول على معدل 1663 درجة.

تم تحقيق معدل قبول في دمشق بلغ 1701 درجة.

تتواجد العديد من المدارس في محافظة حماة، وهي واحدة من المحافظات الكبيرة. متوسط القبول في هذه المدارس هو 1990 درجة.

متطلبات القبول في الصف العاشر في سوريا

يجب على الطلاب الراغبين في الالتحاق بالقسم الثانوي في سوريا أن يستوفوا عدة شروط وقواعد أساسية، تشمل هذه الشروط ما يلي: