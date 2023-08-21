تطور مفرح بشأن زيادة المعاشات .. .. زيادات جديدة هتفرح قلبك .. معاش سبتمبر 2023

هذا وقد كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن جدول ومواعيد صرف معاش سبتمبر 2023 لأصحاب المعاشات المستحقين، وذلك في إطار جهود الحكومة لتخفيف حدة الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، حيث تسمح الهيئة القومية للتأمينات بمعرفة موعد صرف معاش سبتمبر ٢٠٢٣ والاستعلام عن وجوده في حساب المستحقين البنكي، من خلال موقع الهيئة الرسمي على الإنترنت، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو.

ما هو مصير الزيادة الجديدة لموعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023؟

وقد حددت الهيئة تاريخ صرف معاش سبتمبر 2023 أن يبدأ في الأول من سبتمبر القادم، وسيستمر لمدة أسبوع، حيث سيتم توزيعه على الفئات المختلفة تباعًا، وليس هناك خطة لتقديم المعاشات في وقت مبكر.

سيتم صرف المعاش المستحق لشهر سبتمبر 2023 بمبلغ يتراوح بين 170 جنيها كحد أدنى و1635 جنيها كحد أقصى، وفقًا للإعلان الأخير بشأن زيادة المعاشات في قانون المعاشات الجديد.

وسيتم صرف زيادة قدرها 15 % من قيمة المعاش الحالي في نهاية كل عام مالي.

زيادة معاش سبتمبر 2023

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة تقدر بـ 15٪، تم تنفيذ القرار في شهر أبريل الماضي بدلاً من شهر يوليو، يهدف هذا القرار إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتأثير التضخم العالمي وزيادة الأسعار على المواطنين.