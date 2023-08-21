تطور مفرح بشأن زيادة المعاشات .. .. زيادات جديدة هتفرح قلبك .. معاش سبتمبر 2023
معاشات شهر سبتمبر
هذا وقد كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن جدول ومواعيد صرف معاش سبتمبر 2023 لأصحاب المعاشات المستحقين، وذلك في إطار جهود الحكومة لتخفيف حدة الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين، حيث تسمح الهيئة القومية للتأمينات بمعرفة موعد صرف معاش سبتمبر ٢٠٢٣ والاستعلام عن وجوده في حساب المستحقين البنكي، من خلال موقع الهيئة الرسمي على الإنترنت، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو.
ما هو مصير الزيادة الجديدة لموعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023؟
وقد حددت الهيئة تاريخ صرف معاش سبتمبر 2023 أن يبدأ في الأول من سبتمبر القادم، وسيستمر لمدة أسبوع، حيث سيتم توزيعه على الفئات المختلفة تباعًا، وليس هناك خطة لتقديم المعاشات في وقت مبكر.
- سيتم صرف المعاش المستحق لشهر سبتمبر 2023 بمبلغ يتراوح بين 170 جنيها كحد أدنى و1635 جنيها كحد أقصى، وفقًا للإعلان الأخير بشأن زيادة المعاشات في قانون المعاشات الجديد.
- وسيتم صرف زيادة قدرها 15 % من قيمة المعاش الحالي في نهاية كل عام مالي.
زيادة معاش سبتمبر 2023
قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة تقدر بـ 15٪، تم تنفيذ القرار في شهر أبريل الماضي بدلاً من شهر يوليو، يهدف هذا القرار إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتأثير التضخم العالمي وزيادة الأسعار على المواطنين.
- يتلقى المواطن معاش سبتمبر 2023 بقيمة 1495 جنيهًا بفضل الزيادة الجديدة، بدلاً من 1300 جنيهًا.
- بعد أن تمت إضافة، وصلت راتب سبتمبر 2023 للمواطن الذي يتلقى 2300 جنيه ليصبح 2645 جنيها.
- عندما يتلقى المواطن زيادة في راتبه في سبتمبر 2023 إلى 4025 جنيها ، بعد أن كان يتلقى 3500 جنيها.
- زادت دخل سبتمبر 2023 للمواطن الذي كان يستلم 4300 جنيه ليصل إلى 4945 جنيهًا.
- بعد أن كانت قيمة معاش سبتمبر 2023 للمواطن 5300 جنيه، يحصل الآن على زيادة لتصل قيمته إلى 6095 جنيها.
- مع وصول معاش سبتمبر 2023، ستتزايد قيمة المعاش للمواطن الذي كان يحصل على 6500 جنيه إلى حوالي 7475 جنيها.