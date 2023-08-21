اضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 ابو ظبي على جميع الاقمار بجودة عالية

تزايدت عمليات البحث عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 بشكل ملحوظ خلال الساعات الماضية، وذلك يعود إلى أن هذه القناة من القنوات البارزة والمشهورة، حيث حققت شهرة عالمية واسعة ونسبة مشاهدة مميزة في العالم العربي، إلى جانب ذلك تعتبر من الكلاسيكيات التي تتابعها الملايين حول العالم، وفي هذا المقال، سنكشف لكم التردد الجديد لهذه القناة والذي يشغل تفكير العديد من محبيها ومشاهديها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023

يمكنك استقبال تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 من خلال القمر الصناعي نايل سات باستخدام:

التردد هو 11411.

معامل الاستقطاب الأفقي: (H).

ومعدل ترميز: 17500.

كما يمكنك تحميلها عبر القمر الصناعي عرب سات باستخدام

التردد: .11804

الاستقطاب: الأفقي.

معدل ترميز: 27500.

هذه الإعدادات ستمكنك من الاستمتاع بمحتوى القناة بسهولة وجودة عالية، والجدير بالذكر أنها تعد من القنوات الرائدة التي تحتل مكانة مهمة في منازل الجمهور العربي التي تتميز بالآتي:

تقدم محتوى متميز ومتنوع يشمل مواضيع وبرامج مثيرة وشيقة.

كما تعرض مجموعة واسعة من البرامج الوثائقية التي ترتبط بالحيوانات والطيور في مختلف مناطق العالم.

وتُظهِر القناة أيضا تنوع الكائنات الحية في البيئة.

وتحظى بشعبية واسعة تتجاوز الحدود، مما يجعلها محور اهتمام كبير، وتثير اهتمام الباحثين عن ترددها الجديد.

طريقة ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023

وسوف نستعرض أيضًا طريقة ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 من خلال اتباع عدد من التعليمات والإرشادات التالية:

انتقل إلى قائمة البحث في جهاز الاستقبال.

أضف القناة من خلال إدخال التردد المطلوب.

حدد الاستقطاب الملائم واختر نوع التعديل المناسب.

قم بتعيين معدل الرمز المطلوب للتردد.

اختر إعداد معامل FEC واختر الخيار “تلقائي” أو “3/4”.

مع هذه الخطوات، يمكنك ضبط تردد القناة بسهولة والاستمتاع بمحتواها المتميز.