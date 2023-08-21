أودع مبلغ ولم الغلة.. البنك المركزي يطرح أعلى عائد استثمار يصل لـ 25% لمدة عام.. الحصول على أعلى عائد من البنوك

في إطار التسهيلات التي يُعلنها البنك المركزي من وقت إلى أخر، قام بطرح طريقة جديدة من أجل الاستثمار الملائم أمام المواطنين، والعمل على تحقيق عائد يصل إلى 25% من رأس المال الذي يتم استثماره، وذلك بعيدًا عن الشهادات الخاصة بالادخار والموجودة في السوق المصرفي، وفي السطور التالية نوضح لكم هذه الطريقة لكي يقوم الراغبين في ذلك بالدخول إليها والاستثمار فيها بكل سهولة.

طرح أذون خزانة من البنك المركزي

أكد البنك المركزي المصري، أن هذه الطريقة المطروحة تتمثل في شراء أذون الخزانة بالجنيه المصري، سواء من داخل البنك المصري أو أي بنك من البنوك العاملة في مصر، ثم بعد مرور سنة على الأقل من الاستثمار، يمكن أن يحصل المستفيد على عائد يصل إلى 25%، إضافة إلى أذون الخزانة يعد من أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصل مدتها إلى 3 شهور وفي بعض الأحيان إلى عام كامل، فضلاً عن أن رفع سعر الفائدة يظل مستمر إلى أن يصل لـ 25%.

مثال لشراء أذون خزانة

وأشار البنك المركز إلى أنه يمكن شراء أذون الخزانة بأقل مبلغ ممكن أن يصل إلى 25 ألف جنيه، ومضاعفتها من جميع البنوك الحكومية والخاصة، ومن أهم الإجراءات والمزايا التي ستعود على المستفيد من هذا الاستثمار هو خصم ضريبة تُقدر بنحو 25% من العائد الكلي الذي تم تحقيقه من قبل العملاء، وفي مثال تم طرحه مسبقًا، فإنه في حالة الاستثمار بمبلغ يصل إلى 200 ألف جنيه، فإن العائد الخاص بقيمة هذا الأذون يبلغ نحو 50 ألف جنيه، وذلك بعد خصم الضريبة، ليحصل على المبلغ الصافي.