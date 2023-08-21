ماهي القنوات الناقلة لمباراة النصر وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا

يمكننا ان نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي وشباب الأهلي دبي بدوري أبطال آسيا 2024 والتي تقام غدًا الثلاثاء 22 أغسطس 2023 ومن خلال مقالنا سنتعرف على ماهي القنوات الناقلة لمباراة النصر وشباب الأهلي دبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وشباب الأهلي دبي

يتم بث مباراة النصر وشباب الأهلي دبي بث مباشر عبر الإنترنت حيث انه سيون موعدنا في المبراة يوم الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 في تمام الساعة: 20:20 بتوقيت السعودية وقطر والعراق والأردن ومصر. 21:20 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

مباراة النصر السعودي

يعمل شباب الأهلي على بذل اقص جهد حتى يتم الحصول على الفوز فقد حقق الانتصار في الدور التمهيدي على الوحدات ويرغب ان قوم باستكمال مشواره في البطولة الآسيوية.

مباراة النصر السعودي القادمة بث مباشر

يمكننا ان نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر وشباب الأهلي دبي بث مباشر بدوري أبطال آسيا 2023-2024 والتي تقام على ملعب جامعة الملك سعود حيث يتم بثها عبر شبكة قنوات SSC السعودية، ويمكن كذلك مشاهدة مباراة النصر وشباب الأهلي دبي بث مباشر عبر الإنترنت من خلال خدمة شاهد.

موعد مباراه النصر وشباب الأهلي دبي 2024

تقام مباراة النصر وشباب الأهلي دبي في تصفيات دوري أبطال آسيا 2024، يوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 على ملعب الأول بارك بداية المباراة في تمام الساعة 20:20 بتوقيت مصر والسعودية وتذاع مباريات تصفيات دوري أبطال آسيا 2024، للأندية السعودية على شبكة قنوات SSC والتي تعتبر من ضمن اهم القنوات الرياضية التي تمتلك حقوق البث للمباريات والبرامج والاحداث الجارية في كرة القدم.