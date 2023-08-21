خطوات الاستعلام عن نقل كفالة وافد برقم الإقامة 1445 .. في ثواني فقط اعرف كل شي

الاستعلام عن نقل كفالة وافد ، هذه وقد قامت الوزارة السعودية للعمل والتنمية الاجتماعية على خطوات للاستعلام عن نقل كفالة الوافدين لعام ١٤٤٥ باستخدام رقم الإقامة بسهولة وسرعة، يتم توفير الرابط للحصول عليه بسهولة وسرعة، وهذه خدمة مهمة تقدم للجميع حاليًا في المملكة العربية السعودية، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز، حيث جاء على النحو التالي.

خطوات الاستعلام عن نقل كفالة وافد 1445

وقد تمَّ تقديم الخدمة الإلكترونية من قبل المملكة العربية السعودية بهدف الاستعلام عن نقل كفالة الموظف الوافد لعام 1445، وهي إحدى الأمور التي يبحث عنها الكثير من المواطنين. ويتم ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الفرد يُقَدِّم إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر الرابط هذا من هنآ .

تفضل بتحديد بوابة خدمات العمل الإلكترونية.

اضغط على أيقونة خدمات الاستعلام.

يتم الانضمام إلى خدمة البحث عن خدمات مكتب العمل.

اختِر خيار النقل للعامل الوافد من القائمة المنبثقة.

حدد رقم الطلب للاستعلام.

حدد رقم الطلب للخدمة.

حدد سنة تقديم طلب النقل.

ضع رقم الطلب داخل المكان المخصص له.

ضع رمز التحقق في المكان المخصص له.

انقر على زر البحث لإتمام العملية أو إطلاق المسح لإلغائها.

سيتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بطلب نقل خدمات العامل الأجنبي.

الاستعلام عن نقل الكفالة برقم الهوية

الكثير في السعودية يبحثون عن طريقة للاستعلام عن نقل الكفالة باستخدام رقم الهوية، والطريقة هي كما يلي:

عندما يشغل الفرد الرابط الذي أشرنا إليه سابقاً، يتجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

اختار بوابة الخدمات الالكترونية للعمل.

انتظر لتظهر الشاشة في الأسفل.

اختر الخدمات المتاحة باللون البرتقالي.

انتظر لتظهر خدمة الاستعلام المتوفرة.

حدد خيار رقم إقامة العامل.