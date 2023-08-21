“Toyor Aliraq” تردد قناة طيور العراق 2023 على النايل سات

تم تجديد تردد قناة طيور العراق 2023 للأطفال من قبل إدارة القناة، وذلك ليتم عرض المحتوى لمتابعيها الصغار دون تقطيع أو تشويش، ويرجع هذا لقوة إشارة القناة والمعدات التكنولوجية المستخدمة، حيث تحرص القناة على امتلاك أحدث الأجهزة الإلكترونية، والجدير بالذكر أن بث القناة يتم من داخل العراق وتأسيسها تم تحت إشراف الأستاذ سعد الأوسي، وخلال هذا المقال سنقوم بتقديم تردد قناة toyor Aliraq.

تردد قناة طيور العراق

اهتمت قناة طيور العراق بعرض المحتوى الخاص بالأطفال على تردد قوي، ليستمتعوا أثناء مشاهدتهم للقناة دون أن يعكر صفوهم تقطيع القناة أو تشويشها أو عدم وضوح الصوت، وهذا ما جعل لها قاعدة جماهيرية كبيرة من المتابعين الصغار من عمر سنتين وحتى 12 عامًا، ويمكن لأي شخص القيام باستقبال تردد قناة طيور العراق على جهاز الريسيفر الخاص به، وذلك من خلال البحث ببيانات التردد التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11137 أو 12604).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/ 6).

الجودة: (SD).

محتوى قناة طيور العراق للأطفال

تتمتع قناة toyor Aliraq بأنها تقوم بعرض المحتوى المتكامل الذي يعمل على ترفيه الأطفال وتعليمهم، وذلك لأن القناة تقوم ببث المحتوى الخاص بالأطفال كالتالي: